Неизвестные шедевры средневековой иконописи
10.01.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва) проходит выставка «Собрание Константина Воронина. Иконы. Художественный металл. XIII - XVI века», представляющая малоизвестные произведения средневекового искусства из частной коллекции московского археолога Константина Воронина.
На выставке экспонируются иконы древнерусских и греческих мастеров, а также произведения художественного металла русской и западноевропейской работы. Самая древняя икона выставки - «Чудо Георгия о змие» конца XIV– начала XV столетия, происходящая, по-видимому, из северных ростовских земель. Уникальны краснофонная икона «Святитель Николай Мирликийский, с житием» и монументальный образ «Великомученица Параскева Пятница» середины XV века.
На выставке экспонируются иконы древнерусских и греческих мастеров, а также произведения художественного металла русской и западноевропейской работы. Самая древняя икона выставки - «Чудо Георгия о змие» конца XIV– начала XV столетия, происходящая, по-видимому, из северных ростовских земель. Уникальны краснофонная икона «Святитель Николай Мирликийский, с житием» и монументальный образ «Великомученица Параскева Пятница» середины XV века.