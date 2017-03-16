Нетающая ледяная пещера с тоннелями и арками появится в парке "Зарядье"
16.03.2017, 08:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москомархитектура утвердила дизайн ледяной пещеры в парке «Зарядье». Искусственный «ледник» займёт площадь 220 квадратных метров. Он расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые изнутри подсветят встроенными светодиодами. Температура воздуха в ледяных тоннелях никогда не поднимется выше минус пяти градусов и не опустится ниже минус 12 градусов.
«По своей структуре искусственная ледяная пещера будет в полной мере соответствовать реальным природным объектам. Но это не только лишь имитация. Посетители смогут сами оценить, что ледяная пещера в “Зарядье” — это сложное архитектурное сооружение со своим художественным образом», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Невысокую температуру будут поддерживать с помощью тех же технологий, что применяются в холодильных камерах и на ледовых аренах. Оборудование, подающее холодный воздух и реагенты по специальным прочным трубам, установят под «ледником». Трубы-рефрижераторы буквально пронзят всю пещеру. С одной стороны, они, по задумке проектировщиков, скрепят её конструкцию, с другой — обеспечат равномерное промерзание поверхности всего «ледника».
Планируется, что здесь будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики.
Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать «папанинскую» одежду. Это тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина.
Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран. На нём в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.
«По своей структуре искусственная ледяная пещера будет в полной мере соответствовать реальным природным объектам. Но это не только лишь имитация. Посетители смогут сами оценить, что ледяная пещера в “Зарядье” — это сложное архитектурное сооружение со своим художественным образом», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Невысокую температуру будут поддерживать с помощью тех же технологий, что применяются в холодильных камерах и на ледовых аренах. Оборудование, подающее холодный воздух и реагенты по специальным прочным трубам, установят под «ледником». Трубы-рефрижераторы буквально пронзят всю пещеру. С одной стороны, они, по задумке проектировщиков, скрепят её конструкцию, с другой — обеспечат равномерное промерзание поверхности всего «ледника».
Планируется, что здесь будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики.
Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать «папанинскую» одежду. Это тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина.
Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран. На нём в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.