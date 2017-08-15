"Ночь кино" в Саратовской области пройдёт на 33 площадках региона
15.08.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 августа в Саратовской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В просмотре лучших отечественных кинолент 2016-2017 годов примут участие более 18 тыс. жителей области.
Показы фильмов состоятся на 33 площадках области. Муниципальные учреждения культуры предложили для просмотра кинолент как центральные площади районных поселков, так и закрытые площадки кинотеатров и Домов кино.
Так, жители Татищева увидят кинокартины на центральной площади р.п. Татищево, в рп. Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове отечественные ленты можно будет посмотреть в Городском центре искусств.
В Саратове будут работать две открытые площадки: на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).
На пешеходной зоне жители и гости Саратова смогут посмотреть полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А. Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д. Киселёв) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А. Федотов). Начало мероприятия в 20:00, завершится показ в 02:00 28 августа.
Показы фильмов состоятся на 33 площадках области. Муниципальные учреждения культуры предложили для просмотра кинолент как центральные площади районных поселков, так и закрытые площадки кинотеатров и Домов кино.
Так, жители Татищева увидят кинокартины на центральной площади р.п. Татищево, в рп. Озинки показ состоится в районном Доме культуры, в Балакове отечественные ленты можно будет посмотреть в Городском центре искусств.
В Саратове будут работать две открытые площадки: на пешеходной зоне по улице Волжская и в сквере Дружбы народов (Заводской район).
На пешеходной зоне жители и гости Саратова смогут посмотреть полнометражный мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» (реж. А. Цицилин), художественные фильмы «Время первых» (реж. Д. Киселёв) и «Кухня. Последняя битва» (реж. А. Федотов). Начало мероприятия в 20:00, завершится показ в 02:00 28 августа.
Источник: http://saratov.gov.ru