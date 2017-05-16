"Ночь музеев 2017" пройдёт 20 мая в 80 регионах России
16.05.2017, 20:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодная федеральная акция "Ночь музеев", во время которой музеи работают в вечернее и ночное время, пройдёт в 80 регионах России с 20 на 21 мая, а в некоторых музеях она начнётся уже 19 мая. О наиболее значимых событиях акции рассказал первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов на пресс-конференции, анонсирующей "Ночь музеев".
"В этом году 80 регионов России подтвердили своё участие в акции. Акция вышла далеко за пределы музейного пространства - более 1500 мероприятий пройдут на площадках всей страны - не только в музеях, библиотеках и театрах, подведомственных Минкультуры России, но и в домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках, и даже в планетариях и зоопарках", - сказал Владимир Аристархов.
Он добавил, что главной темой акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут приурочены к Году экологии в России. Торжественное открытие акции состоится 20 мая в 17.00 в саду "Эрмитаж" в Москве. Полная программа мероприятий по стране размещена на портале "Культура.РФ".
К "Ночи музеев" впервые присоединятся Музеи Московского Кремля, специальная программа пройдёт в лекционном зале музея. Участники акции в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина смогут воспользоваться мобильным приложением Artefact и в режиме дополненной реальности изучить шедевры мирового искусства – экспонаты египетского зала и полотна импрессионистов. Всего в Москве будут работать более 200 площадок.
Также посетители "Ночи музеев" смогут почувствовать себя настоящими музейными работниками, приняв участие в акции "Я – экскурсовод". Все желающие смогут провести видеотрансляцию собственной экскурсии, авторы наиболее интересных роликов получат призы. Подробности проекта можно узнать в сообществах музеев-участников флешмоба, а также на странице спецпроекта на портале "Культура.РФ". Официальные хэштеги акции: #ночьмузеев и #ночьмузеев2017.
В Санкт-Петербурге акция пройдёт более чем в 110 музеях, галереях, библиотеках и выставочных залах. В регионах страны программа преимущественно посвящена Году экологии и привлекает внимание к местным краеведческим музеям.
"В этом году 80 регионов России подтвердили своё участие в акции. Акция вышла далеко за пределы музейного пространства - более 1500 мероприятий пройдут на площадках всей страны - не только в музеях, библиотеках и театрах, подведомственных Минкультуры России, но и в домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках, и даже в планетариях и зоопарках", - сказал Владимир Аристархов.
Он добавил, что главной темой акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут приурочены к Году экологии в России. Торжественное открытие акции состоится 20 мая в 17.00 в саду "Эрмитаж" в Москве. Полная программа мероприятий по стране размещена на портале "Культура.РФ".
К "Ночи музеев" впервые присоединятся Музеи Московского Кремля, специальная программа пройдёт в лекционном зале музея. Участники акции в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина смогут воспользоваться мобильным приложением Artefact и в режиме дополненной реальности изучить шедевры мирового искусства – экспонаты египетского зала и полотна импрессионистов. Всего в Москве будут работать более 200 площадок.
Также посетители "Ночи музеев" смогут почувствовать себя настоящими музейными работниками, приняв участие в акции "Я – экскурсовод". Все желающие смогут провести видеотрансляцию собственной экскурсии, авторы наиболее интересных роликов получат призы. Подробности проекта можно узнать в сообществах музеев-участников флешмоба, а также на странице спецпроекта на портале "Культура.РФ". Официальные хэштеги акции: #ночьмузеев и #ночьмузеев2017.
В Санкт-Петербурге акция пройдёт более чем в 110 музеях, галереях, библиотеках и выставочных залах. В регионах страны программа преимущественно посвящена Году экологии и привлекает внимание к местным краеведческим музеям.