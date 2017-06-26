ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лучшие партии из русских балетных постановок показали в ночь на 26 июня на станции «Новослободская» в рамках проекта «Ночь в метро». Мероприятие посетили 200 футбольных болельщиков и гостей, приехавших в Москву на матчи Кубка конфедераций ФИФА — 2017.



«Русский балет является национальным сокровищем и важнейшим элементом культуры нашей страны — люди по всему миру восхищаются его красотой и глубиной смысла. Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро. Уверены, что у гостей останутся самые тёплые и яркие воспоминания о посещении нашей гостеприимной Москвы и поездках в столичном метро», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



Погружённая в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал, сцену разместили прямо на платформе, а знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций.



Зрителям показали балетные партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота» и других знаменитых на весь мир постановок, сопровождаемых музыкой Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.



Фрагменты из спектаклей исполнили артисты театра «Кремлёвский балет», среди которых народная артистка России Наталья Балахничева, заслуженные артисты России Александра Тимофеева, Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова.



Продолжить знакомство с российским искусством гости столицы могут на станции «Парк культуры». Здесь в рамках проекта «Интенсив XX» работает экспозиция, посвящённая истории развития современного русского изобразительного искусства XX века.



Кубок конфедераций ФИФА впервые проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Московский метрополитен стал одним из главных видов пассажирского транспорта для болельщиков со всего мира — в дни матчей десятки тысяч человек добираются на стадион «Спартак» именно на метро.