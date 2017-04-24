"Новая волна-2017" пройдёт в Сочи с 8 по 14 сентября
24.04.2017, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки состоится с 8 по 14 сентября. Отборочные туры "Новой Волны" уже прошли. Из 96 претендентов в финал вышли 15 сильнейших.
«Новая волна» на протяжении многих лет – крупнейшее событие в культурной жизни России, а также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
В последние два года она проводилась в Сочи. На сцену, возводимую специально к фестивалю на площадке Северного мола, выходили звёзды российской и зарубежной эстрады: Стинг, Рики Мартин, Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Юрий Башмет, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Николай Басков и многие другие.
Традиционно вместе с ними выступают начинающие артисты-конкурсанты.
«Новая волна» на протяжении многих лет – крупнейшее событие в культурной жизни России, а также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
В последние два года она проводилась в Сочи. На сцену, возводимую специально к фестивалю на площадке Северного мола, выходили звёзды российской и зарубежной эстрады: Стинг, Рики Мартин, Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Юрий Башмет, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Николай Басков и многие другие.
Традиционно вместе с ними выступают начинающие артисты-конкурсанты.