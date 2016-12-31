Новогоднее поздравление для наших читателей
31.12.2016, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уважаемые читатели, коллектив информационного агентства "Ореанда-Новости" от всего сердца поздравляет вас с наступающим Новым годом!
2016 год вряд ли можно назвать простым, но несмотря ни на что, мы все приобрели ценный жизненный опыт и стали мудрее. Предлагаем оставить в уходящем году все сомнения и с новыми силами двинуться в будущее.
Желаем вам встретить Новый год с чистого листа, забыв старые обиды. Пусть 2017 год принесёт в каждый дом достаток и благополучие! Пусть он будет щедрым на радостные моменты! Крепкого здоровья вам, успехов и реализации самых амбициозных планов!
Спасибо, что вы с нами, до встречи в 2017-м!
2016 год вряд ли можно назвать простым, но несмотря ни на что, мы все приобрели ценный жизненный опыт и стали мудрее. Предлагаем оставить в уходящем году все сомнения и с новыми силами двинуться в будущее.
Желаем вам встретить Новый год с чистого листа, забыв старые обиды. Пусть 2017 год принесёт в каждый дом достаток и благополучие! Пусть он будет щедрым на радостные моменты! Крепкого здоровья вам, успехов и реализации самых амбициозных планов!
Спасибо, что вы с нами, до встречи в 2017-м!