Новогодние экскурсии в Московском зоопарке пройдут с 2 по 8 января
30.12.2016, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 2 по 8 января посетители Московского зоопарка смогут увидеть героев сериала «Джинглики» — персонажей книжной серии писателя Олега Роя. Они проведут экскурсии по зоосаду для юных гостей.
Экскурсии будут проходить каждый день, с 12:00 до 15:00. Джинглики расскажут забавные факты о животных, займут детей загадками, научат танцевать джингл-танцы под музыку из сериала и вручат подарки. Затем можно будет сделать памятные фото с героями.
Джинглики поселятся в собственном домике на старой территории зоопарка. А рядом с ним установят большой экран, на котором будут показывать мультики.
Кроме того, в новогодние каникулы гости зоопарка впервые получат возможность понаблюдать за кормлением красных панд, бамбуковых акул и скатов. Гости зоопарка смогут рассмотреть их на близком расстоянии, а также услышат истории о них.
Экскурсии будут проходить каждый день, с 12:00 до 15:00. Джинглики расскажут забавные факты о животных, займут детей загадками, научат танцевать джингл-танцы под музыку из сериала и вручат подарки. Затем можно будет сделать памятные фото с героями.
Джинглики поселятся в собственном домике на старой территории зоопарка. А рядом с ним установят большой экран, на котором будут показывать мультики.
Кроме того, в новогодние каникулы гости зоопарка впервые получат возможность понаблюдать за кормлением красных панд, бамбуковых акул и скатов. Гости зоопарка смогут рассмотреть их на близком расстоянии, а также услышат истории о них.