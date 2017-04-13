ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году Хохловская площадь обретёт новый облик. Заброшенный строительный котлован превратится в просторный амфитеатр. А центром площади и новой исторической достопримечательностью Москвы, которая будет привлекать внимание горожан и туристов, станет участок стены древнего Белого города.

Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. Возраст каменной кладки насчитывал почти 500 лет. Продолжать работы было небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы стройплощадки, не повредив её, оказалось невозможно технически. Площадь перекрыли. Столичные строители, историки и археологи решали, что лучше: закопать котлован и стену, вернув площади прежний вид, или сохранить стену Белого города открытой для обзора, но принципиально изменить само пространство Хохловской площади.

Москвичи в проекте «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы участок древней стены не был зарыт в землю и оставался открытым для всех. Благодаря программе городского благоустройства «Моя улица», было найдено решение, как преобразить это городское пространство и при этом сохранить исторический памятник.



Хохловская площадь и соседний Хохловский переулок закрепились в топонимике Москвы приблизительно с XVII века. Предположительно, свои названия они получили от городской местности Хохлы, где жили выходцы из Малороссии.

На современной карте Москвы Хохловская площадь - часть Бульварного кольца. Она находится между Покровским и Чистопрудным бульварами, причём настолько слилась с первым из них, что даже дома на Хохловской площади и Покровском бульваре имеют общую нумерацию. Размеры площади — 90 метров в длину и 45 метров в ширину. Движения транспорта по ней нет - она полностью пешеходная. Последние несколько лет площадь перекрыта, попасть на неё нельзя.