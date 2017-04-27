"Новые перекрёстки" от "ТЕРЕМ-КВАРТЕТа" прозвучат в Государственной Академической Капелле
27.04.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Легендарный петербургский ансамбль "ТЕРЕМ-КВАРТЕТ" продолжает творить в основанном им жанре "русский кроссовер", объединившем классическую и народную музыку.
Терем-квартет – ансамбль-новатор, ансамбль-экспериментатор, первый в мире ансамбль-композитор, объездивший за 30 лет 65 стран мира, где дал свыше 3000 концертов. В его репертуаре программы сольные и совместные: с фортепиано, скрипкой, виолончелью, кларнетом, саксофоном, трубой, камерным и симфоническим оркестрами; вокальные, балетные, джазовые. Но Терем-квартет на этом не останавливается.
Программа "Новые перекрёстки" – это новые эксперименты ансамбля. Новые встречи – с классическими исполнителями, новые сочетания – баяна, домры и контрабаса – с органом, новое звучание, а значит – новая жизнь давно созданных произведений.
26 мая на сцене Государственной Академической Капеллы музыканты Терем-квартета начертят музыкальные перекрёстки с композитором-мультиинструменталистом Елизаветой Панченко, юной китайской пианисткой NINICHEN, виолончелисткой Екатериной Травкиной, кларнетистом Ильёй Гиндиным, трубачом Михаилом Хасиным.
В их исполнении вы услышите музыку Баха, Шуберта, Вила-Лобоса, Андрея Петрова в оригинальных аранжировках Терем-квартета.
Но и это не всё! Особым подарком зрителю станет сочинение баяниста Терем-квартета Андрея Смирнова "Скифская сюита" на стихи Марины Цветаевой. В её исполнении примут участие: мужской вокальный ансамбль "КОНЕВЕЦ-КВАРТЕТ", девичий певческий ансамбль "ЛАГАРА", барабанщик-перкуссионист Константин Смирнов. Первое исполнение "Скифской сюиты" с большим успехом состоялось 26 ноября на Юбилейном концерте Терем-квартета в БКЗ "Октябрьский". 26 мая она прозвучит во второй раз.
Терем-квартет – ансамбль-новатор, ансамбль-экспериментатор, первый в мире ансамбль-композитор, объездивший за 30 лет 65 стран мира, где дал свыше 3000 концертов. В его репертуаре программы сольные и совместные: с фортепиано, скрипкой, виолончелью, кларнетом, саксофоном, трубой, камерным и симфоническим оркестрами; вокальные, балетные, джазовые. Но Терем-квартет на этом не останавливается.
Программа "Новые перекрёстки" – это новые эксперименты ансамбля. Новые встречи – с классическими исполнителями, новые сочетания – баяна, домры и контрабаса – с органом, новое звучание, а значит – новая жизнь давно созданных произведений.
26 мая на сцене Государственной Академической Капеллы музыканты Терем-квартета начертят музыкальные перекрёстки с композитором-мультиинструменталистом Елизаветой Панченко, юной китайской пианисткой NINICHEN, виолончелисткой Екатериной Травкиной, кларнетистом Ильёй Гиндиным, трубачом Михаилом Хасиным.
В их исполнении вы услышите музыку Баха, Шуберта, Вила-Лобоса, Андрея Петрова в оригинальных аранжировках Терем-квартета.
Но и это не всё! Особым подарком зрителю станет сочинение баяниста Терем-квартета Андрея Смирнова "Скифская сюита" на стихи Марины Цветаевой. В её исполнении примут участие: мужской вокальный ансамбль "КОНЕВЕЦ-КВАРТЕТ", девичий певческий ансамбль "ЛАГАРА", барабанщик-перкуссионист Константин Смирнов. Первое исполнение "Скифской сюиты" с большим успехом состоялось 26 ноября на Юбилейном концерте Терем-квартета в БКЗ "Октябрьский". 26 мая она прозвучит во второй раз.