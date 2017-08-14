Новые рояли фирмы Steinway & Sons скоро зазвучат в Доме музыки
14.08.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Два концертных рояля всемирно известной фирмы Steinway & Sons пополнили богатейшую инструментальную коллекцию Московского международного Дома музыки. Инструменты были доставлены из Гамбурга 11 августа 2017 года. Известная пианистка, педагог, солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина оценит качество инструментов и поделится своим экспертным мнением 14 августа в Камерном зале Дома музыки.
Московский международный Дом музыки - многофункциональный культурный центр, обладающий уникальным собранием роялей Steinway. Их звучание можно услышать на концертах с участием лучших академических исполнителей современности. В состав коллекции входят восемь концертных роялей, на которых выступали ведущие российские и зарубежные пианисты разных поколений – Денис Мацуев, Михаил Плетнёв, Екатерина Мечетина, Николай Луганский, Борис Березовский, Александр Гиндин, Аркадий Володось, Люка Дебарг, Джо Сэмпл, Джон Лилл, Шио Окуи и многие другие.
«Абсолютно очевидно, что для любого концертного зала обладание высококлассным концертным роялем – это не только престижно, но является необходимым условием как для привлечения выдающихся исполнителей, так и для формирования репертуарной политики в целом» (О. А. Левко).
Компания Steinway & Sons была основана в 1853 году в Нью-Йорке и сразу же завоевала высокую репутацию. Сегодня большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях именно этой компании. Инструменты Steinway & Sons стоят на самых престижных мировых сценах и считаются одними из лучших по качеству звучания. Начиная с конца XIX века, рояли пользовались большой популярностью у пианистов и композиторов. Их достоинства высоко оценивали такие музыканты, как Антон Рубинштейн, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов и другие.
«Только на «Стейнвее» произведения великих композиторов могут обрести подлинное звучание» (С.В. Рахманинов).
Московский международный Дом музыки - многофункциональный культурный центр, обладающий уникальным собранием роялей Steinway. Их звучание можно услышать на концертах с участием лучших академических исполнителей современности. В состав коллекции входят восемь концертных роялей, на которых выступали ведущие российские и зарубежные пианисты разных поколений – Денис Мацуев, Михаил Плетнёв, Екатерина Мечетина, Николай Луганский, Борис Березовский, Александр Гиндин, Аркадий Володось, Люка Дебарг, Джо Сэмпл, Джон Лилл, Шио Окуи и многие другие.
«Абсолютно очевидно, что для любого концертного зала обладание высококлассным концертным роялем – это не только престижно, но является необходимым условием как для привлечения выдающихся исполнителей, так и для формирования репертуарной политики в целом» (О. А. Левко).
Компания Steinway & Sons была основана в 1853 году в Нью-Йорке и сразу же завоевала высокую репутацию. Сегодня большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях именно этой компании. Инструменты Steinway & Sons стоят на самых престижных мировых сценах и считаются одними из лучших по качеству звучания. Начиная с конца XIX века, рояли пользовались большой популярностью у пианистов и композиторов. Их достоинства высоко оценивали такие музыканты, как Антон Рубинштейн, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов и другие.
«Только на «Стейнвее» произведения великих композиторов могут обрести подлинное звучание» (С.В. Рахманинов).
Источник: www.mmdm.ru