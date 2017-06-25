ОРЕАНДА-НОВОСТИ На этой неделе на территории туристско-рекреационного кластера «Белокуриха-2» в Алтайском крае открыли первый крупный объект - историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода».



В «Курорте Белокуриха» отмечают, что все здания настоящие. Их перевезли с разных территорий Алтая и отреставрировали. Предметы, выставленные в качестве экспонатов, имеют давнюю историю. Их приобретали в дальних деревнях во время специальных этнографических экспедиций. Причём коллекцию старинных предметов быта, кухонной утвари и прочего будут постоянно пополнять.



Ещё одним объектом для туристов станет огромный топор. Шестиметровую копию работы «Байкер как икона» Владимира Войчишина установят на серпантине «Белокурихи-2». В компании подчёркивают, что у туристско-рекреационного кластера есть потенциал для развития байкерской темы. Здесь планируют оборудовать площадку для мотоциклистов, возвести антуражную автозаправочную станцию и построить сцену для проведения музыкальных фестивалей.



В компании «Курорт Белокуриха» разрабатывают проект создания у вертолётной площадки кластера копии фантастического летательного аппарата из кинофильма «Кин-дза-дза!». Макет будет высотой шесть метров. «Пепелац» планируют установить через месяц.