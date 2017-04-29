Новый сезон велопроката открывают в столице
29.04.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве стартует очередной, уже пятый велосезон. Взять двухколесный транспорт в пунктах проката на московских улицах можно с 29 апреля. Для горожан заработали 350 пунктов проката с 3100 велосипедами.
Сеть велопроката в столице продолжает разрастаться - каждый год к ней будут добавлять по 50 станций и по 500 велосипедов, не исключением будет и 2017-й. К 2019 году число пунктов проката вырастет до 480, а велосипедов на них будет 4,6 тысячи штук. Сеть будет расширяться в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.
В 2016 году в Департамент транспорта Москвы и оператору сети поступило более пяти тысяч обращений от горожан с просьбами расширить услуги велопроката на другие районы города. Поэтому к 15 июня станций в столице уже станет на 30 больше, а всего к услугам москвичей их будет 380. Новые пункты появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также у станций МЦК Хорошёво, Зорге и Панфиловская. Кроме того, обновилось мобильное приложение "Велобайк". Как и прежде, пользователи смогут посмотреть, где в данный момент можно взять и сдать велосипед, и спланировать с учетом этого маршрут.
Стоимость самых популярных тарифов - для коротких поездок - в этом году менять не будут. При этом для пользователей планируют подготовить дополнительные ценовые предложения. Стоимость аренды осталась прежней, на уровне 2013 года. Также запущен новый тариф "Сезон 45 минут", в стоимость которого включены поездки до 45 минут.
Шесть раз на Луну
Прошлый год побил несколько городских велорекордов. Тогда на 330 станциях можно было взять 3100 велосипедов. Постоянных пользователей системы velobike.ru стало в два раза больше. За сезон городские велосипеды 1,6 миллиона раз взяли в аренду и проехали примерно пять миллионов километров, или шесть полетов до Луны и обратно. По сравнению с предыдущим сезоном цифра увеличилась вдвое - до 879 тысяч прокатов.
Новых пользователей сети стало больше на 200 тысяч, а всего за четыре года количество тех, кто берет велосипеды напрокат, превысило 433 тысячи человек.
Любители велопрогулок чаще стали брать длинные абонементы - количество сезонных, например, за год увеличилось в 1,6 раза. В среднем каждая поездка длилась 27 минут (первые полчаса входят в стоимость абонемента, дополнительная плата за них не берется). При этом в самые пиковые дни один велосипед брали покататься по девять раз.
Есть у системы велопроката и свои рекордсмены: самый активный клиент в 2016 году 2650 раз воспользовался услугами велостанций.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Электровелик напрокат
Самым интересным нововведением городского проката в прошлом году стали электрические велосипеды. 130 таких байков можно было взять на шести станциях. Они появились возле крупных жилых районов, международного делового центра, транспортно-пересадочного узла и недалеко от набережных. Для пользователей проработали маршруты между станциями с электрозарядками.
На электровелосипедах можно разогнаться до 15 километров в час, а один заряд позволяет проехать около 18 километров. Использовать их можно и как обычные велосипеды, передвигаясь с помощью педалей. Новый вид транспорта особенно удобен там, где есть большой перепад высот, он востребован для поездок между станциями метро, да и вообще он заметно увеличивает расстояния, которые можно проехать на велосипеде.
Причем арендовать велосипед с мотором можно за ту же цену, что и обычный: абонемент стоит 150 рублей в день (или 600 рублей в месяц). Стоимость сезона - 1200 рублей.
За два осенних месяца 3,5 тысячи человек совершили почти 14 тысяч поездок на электробайках. Они преодолели более 41 тысячи километров, то есть объехали вокруг Земли по экватору и вышли на второй круг.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Не только для прогулок
Первые станции велопроката на улицах столицы начали появляться в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Этого количества оказалось мало для мегаполиса, в котором активно развивается велокультура.
Теперь в столице работает 350 станций велопроката. Система разрослась настолько, что прокатные байки можно увидеть почти во всех районах города. В прошлом году прокат стал доступен в Восточном административном округе - велосипеды с логотипами сети "Велобайк" появились в Сокольниках.
Первое время самыми популярными были станции проката возле парков и зон отдыха: у метро "Университет", на Чистых прудах и ВДНХ, в районе Парка Горького и у метро "Октябрьская". Но постепенно горожане стали пользоваться прокатными байками не только для отдыха и спорта, но и для деловых поездок по городу. На велосипеде, например, удобно доехать до пункта назначения от метро, автобусной остановки или транспортно-пересадочного узла. Расстояние между ближайшими станциями сейчас составляет около 300–500 метров.
Сегодня для тысяч москвичей городские велосипеды - это удачное дополнение к общественному транспорту и в чем-то альтернатива автомобилю. В прошлом году более 65 процентов поездок на велосипедах пришлось на будние дни. Пик наблюдали в вечернее время - с 18:00 до 22:00. Тенденция была особенно заметна на юго-западе столицы - в районах Котловка и Ломоносовский.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Как работает велопрокат
Взять велосипед напрокат могут зарегистрированные пользователи системы velobike.ru. Пройти регистрацию можно тремя способами: на официальном сайте, с помощью мобильного приложения или терминалов станций велопроката. Необходимо ввести имя, номер телефона, адрес электронной почты и данные банковской карты для оплаты выбранного тарифа. К учетной записи также можно привязать карту "Тройка". Зарегистрированный пользователь получит логин и пароль для для входа в личный кабинет, где можно будет посмотреть статистику своих поездок и получить информацию об оплате.
На станциях с помощью терминалов, которые работают на солнечных батареях, можно получить и вернуть велосипед, зарегистрироваться в системе, пополнить "Тройку", изучить карту города. А в некоторых пунктах даже оплатить городскую парковку.
Напрокат можно взять велосипеды с широкими и комфортными для езды шинами, удобными креплениями сиденья, тремя скоростями, передними и задними ручными тормозами и светоотражающими элементами. На руле байков находится электронный блок с клавиатурой и картридером для чтения "Тройки". Чтобы разблокировать велосипед, надо ввести логин или приложить карту. Для временной парковки предусмотрены встроенный трос и система блокировки руля.
Вернуть байк можно на любой станции проката. Если в ближайшем пункте нет свободных замков, найти место поможет карта навигации.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Город для велосипедистов
Москва продолжает создавать комфортные и безопасные условия для велосипедистов - протяженность велодорожек уже измеряется сотнями километров, а число велопарковок - несколькими тысячами. Добавляются они в том числе благодаря программе "Моя улица". Сейчас обустроено 2,8 тысячи городских велопарковок более чем на 18 тысяч мест, не считая многочисленных пунктов парковки у торговых центров и других частных учреждений.
В 2013 году разрешили бесплатно возить велосипеды в электричках с 11:00 до 16:00, а с 2015-го еще и с 21:00 до 06:00. Вагоны пригородных поездов на некоторых направлениях оборудовали специальными велосипедными креплениями. Есть они и в новых поездах Московского центрального кольца. Кроме того, можно бесплатно провезти велосипед и в наземном транспорте, если, конечно, он не будет мешать другим пассажирам.
Ежегодной московской традицией стали велопарады, в которых участвуют тысячи человек, а также акции "На работу на велосипеде". Ближайшие пройдут уже в мае.
Сеть велопроката в столице продолжает разрастаться - каждый год к ней будут добавлять по 50 станций и по 500 велосипедов, не исключением будет и 2017-й. К 2019 году число пунктов проката вырастет до 480, а велосипедов на них будет 4,6 тысячи штук. Сеть будет расширяться в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.
В 2016 году в Департамент транспорта Москвы и оператору сети поступило более пяти тысяч обращений от горожан с просьбами расширить услуги велопроката на другие районы города. Поэтому к 15 июня станций в столице уже станет на 30 больше, а всего к услугам москвичей их будет 380. Новые пункты появятся вблизи станций метро "Полежаевская", "Сокол", "Динамо", "Аэропорт", "Беговая", "Сокольники", "Тульская", а также у станций МЦК Хорошёво, Зорге и Панфиловская. Кроме того, обновилось мобильное приложение "Велобайк". Как и прежде, пользователи смогут посмотреть, где в данный момент можно взять и сдать велосипед, и спланировать с учетом этого маршрут.
Стоимость самых популярных тарифов - для коротких поездок - в этом году менять не будут. При этом для пользователей планируют подготовить дополнительные ценовые предложения. Стоимость аренды осталась прежней, на уровне 2013 года. Также запущен новый тариф "Сезон 45 минут", в стоимость которого включены поездки до 45 минут.
Шесть раз на Луну
Прошлый год побил несколько городских велорекордов. Тогда на 330 станциях можно было взять 3100 велосипедов. Постоянных пользователей системы velobike.ru стало в два раза больше. За сезон городские велосипеды 1,6 миллиона раз взяли в аренду и проехали примерно пять миллионов километров, или шесть полетов до Луны и обратно. По сравнению с предыдущим сезоном цифра увеличилась вдвое - до 879 тысяч прокатов.
Новых пользователей сети стало больше на 200 тысяч, а всего за четыре года количество тех, кто берет велосипеды напрокат, превысило 433 тысячи человек.
Любители велопрогулок чаще стали брать длинные абонементы - количество сезонных, например, за год увеличилось в 1,6 раза. В среднем каждая поездка длилась 27 минут (первые полчаса входят в стоимость абонемента, дополнительная плата за них не берется). При этом в самые пиковые дни один велосипед брали покататься по девять раз.
Есть у системы велопроката и свои рекордсмены: самый активный клиент в 2016 году 2650 раз воспользовался услугами велостанций.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Электровелик напрокат
Самым интересным нововведением городского проката в прошлом году стали электрические велосипеды. 130 таких байков можно было взять на шести станциях. Они появились возле крупных жилых районов, международного делового центра, транспортно-пересадочного узла и недалеко от набережных. Для пользователей проработали маршруты между станциями с электрозарядками.
На электровелосипедах можно разогнаться до 15 километров в час, а один заряд позволяет проехать около 18 километров. Использовать их можно и как обычные велосипеды, передвигаясь с помощью педалей. Новый вид транспорта особенно удобен там, где есть большой перепад высот, он востребован для поездок между станциями метро, да и вообще он заметно увеличивает расстояния, которые можно проехать на велосипеде.
Причем арендовать велосипед с мотором можно за ту же цену, что и обычный: абонемент стоит 150 рублей в день (или 600 рублей в месяц). Стоимость сезона - 1200 рублей.
За два осенних месяца 3,5 тысячи человек совершили почти 14 тысяч поездок на электробайках. Они преодолели более 41 тысячи километров, то есть объехали вокруг Земли по экватору и вышли на второй круг.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Не только для прогулок
Первые станции велопроката на улицах столицы начали появляться в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Этого количества оказалось мало для мегаполиса, в котором активно развивается велокультура.
Теперь в столице работает 350 станций велопроката. Система разрослась настолько, что прокатные байки можно увидеть почти во всех районах города. В прошлом году прокат стал доступен в Восточном административном округе - велосипеды с логотипами сети "Велобайк" появились в Сокольниках.
Первое время самыми популярными были станции проката возле парков и зон отдыха: у метро "Университет", на Чистых прудах и ВДНХ, в районе Парка Горького и у метро "Октябрьская". Но постепенно горожане стали пользоваться прокатными байками не только для отдыха и спорта, но и для деловых поездок по городу. На велосипеде, например, удобно доехать до пункта назначения от метро, автобусной остановки или транспортно-пересадочного узла. Расстояние между ближайшими станциями сейчас составляет около 300–500 метров.
Сегодня для тысяч москвичей городские велосипеды - это удачное дополнение к общественному транспорту и в чем-то альтернатива автомобилю. В прошлом году более 65 процентов поездок на велосипедах пришлось на будние дни. Пик наблюдали в вечернее время - с 18:00 до 22:00. Тенденция была особенно заметна на юго-западе столицы - в районах Котловка и Ломоносовский.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Как работает велопрокат
Взять велосипед напрокат могут зарегистрированные пользователи системы velobike.ru. Пройти регистрацию можно тремя способами: на официальном сайте, с помощью мобильного приложения или терминалов станций велопроката. Необходимо ввести имя, номер телефона, адрес электронной почты и данные банковской карты для оплаты выбранного тарифа. К учетной записи также можно привязать карту "Тройка". Зарегистрированный пользователь получит логин и пароль для для входа в личный кабинет, где можно будет посмотреть статистику своих поездок и получить информацию об оплате.
На станциях с помощью терминалов, которые работают на солнечных батареях, можно получить и вернуть велосипед, зарегистрироваться в системе, пополнить "Тройку", изучить карту города. А в некоторых пунктах даже оплатить городскую парковку.
Напрокат можно взять велосипеды с широкими и комфортными для езды шинами, удобными креплениями сиденья, тремя скоростями, передними и задними ручными тормозами и светоотражающими элементами. На руле байков находится электронный блок с клавиатурой и картридером для чтения "Тройки". Чтобы разблокировать велосипед, надо ввести логин или приложить карту. Для временной парковки предусмотрены встроенный трос и система блокировки руля.
Вернуть байк можно на любой станции проката. Если в ближайшем пункте нет свободных замков, найти место поможет карта навигации.
На прогулку и по делам: новый сезон велопроката открывают в столице. Официальный сайт Мэра Москвы
Город для велосипедистов
Москва продолжает создавать комфортные и безопасные условия для велосипедистов - протяженность велодорожек уже измеряется сотнями километров, а число велопарковок - несколькими тысячами. Добавляются они в том числе благодаря программе "Моя улица". Сейчас обустроено 2,8 тысячи городских велопарковок более чем на 18 тысяч мест, не считая многочисленных пунктов парковки у торговых центров и других частных учреждений.
В 2013 году разрешили бесплатно возить велосипеды в электричках с 11:00 до 16:00, а с 2015-го еще и с 21:00 до 06:00. Вагоны пригородных поездов на некоторых направлениях оборудовали специальными велосипедными креплениями. Есть они и в новых поездах Московского центрального кольца. Кроме того, можно бесплатно провезти велосипед и в наземном транспорте, если, конечно, он не будет мешать другим пассажирам.
Ежегодной московской традицией стали велопарады, в которых участвуют тысячи человек, а также акции "На работу на велосипеде". Ближайшие пройдут уже в мае.