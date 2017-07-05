ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лекция «Дзен: источник вдохновения» пройдёт 8 июня в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница».



Религиовед, историк, преподаватель Константин Михайлов расскажет о том, как зародился дзен, о способах его достижения и главных патриархах этой школы буддизма. Также на лекции слушатели узнают, как звучит хлопок одной ладонью.



Дзен давно стал синонимом абсолютного знания, просветления и спокойствия, а также источником вдохновения в разных видах искусства — от японской живописи и литературы и заканчивая театром и икебаной.