ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Доме Гоголя проведут кинолекторий «Мёртвые души». Он откроется в рамках выставки «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти», приуроченной к 175-летию выхода в свет знаменитой поэмы. Экспозиция представляет различные издания поэмы, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященные труду Н.В. Гоголя.



Встречи состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 августа. Они будут посвящены одной из самых известных экранизаций бессмертного произведения — пятисерийному художественному фильму 1984 года (режиссер Михаил Швейцер). Главную роль в картине — Павла Чичикова — сыграл Александр Калягин. В ленте также снимались Юрий Богатырёв, Лариса Удовиченко, Тамара Носова, Виталий Шаповалов, Иннокентий Смоктуновский, Вячеслав Невинный и Валерий Золотухин. Музыку для фильма написал советский и немецкий композитор Альфред Шнитке.



Кинолекторий открывается в 15:00. А за час до встречи можно послушать лекцию «Н.В. Гоголь. Поэма “Мёртвые души”: замысел — гибель». Её прочтут научные сотрудники музея и покажут комнаты, где жил и писал Гоголь в последние годы своей жизни.