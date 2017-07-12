Ростуризм предупреждает об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии
12.07.2017, 19:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На фоне произошедшего 11 июля в районе абхазского села Гудаута разбойного нападения на российских туристов, приведшего к гибели одного из них, Посольство России в Республике Абхазия выступило с предупреждением об ухудшении криминогенной обстановке в стране. Соответствующее сообщение размещено на его официальном сайте.
Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи.
Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, отдыхающих не территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности.
Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, Ростуризм настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране.
Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи.
Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, отдыхающих не территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности.
Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, Ростуризм настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране.
Источник: Ростуризм