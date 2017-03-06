Образовательный проект "Москва говорит" запустили в столице
06.03.2017, 08:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице стартовал образовательный проект «Москва говорит». Разработаны плакаты, разъясняющие, как правильно ставить ударения, склонять слова и применять знаки препинания. Они появятся в библиотеках, школах и колледжах столицы, а в перспективе - и в других общественных местах.
Плакаты подскажут, когда нужно употребить слово «надеть», а когда «одеть», как склоняются числительные, куда поставить ударение в слове «баловать». На сегодняшний день подготовлено шесть плакатов. Новые плакаты будут появляться каждую неделю.
«Планируется размещать эти плакаты в школах, колледжах, университетах и библиотеках. Если москвичам понравится идея, в дальнейшем предложим разместить их на улицах и в общественном транспорте», - сообщили в пресс-службе Департамента образования Москвы.
Проект «Москва говорит» появился по инициативе Межпредметной ассоциации содействия совершенствованию столичной системы образования при поддержке Российской академии образования.
В Департаменте отметили, что если плакаты с напоминаниями о правилахрусского языка ненавязчиво будут присутствовать в общественных местах, это поможет повысить уровень грамотности горожан. Аналогичный образовательный проект есть в Санкт-Петербурге — «Говорите как петербуржцы».
Плакаты подскажут, когда нужно употребить слово «надеть», а когда «одеть», как склоняются числительные, куда поставить ударение в слове «баловать». На сегодняшний день подготовлено шесть плакатов. Новые плакаты будут появляться каждую неделю.
«Планируется размещать эти плакаты в школах, колледжах, университетах и библиотеках. Если москвичам понравится идея, в дальнейшем предложим разместить их на улицах и в общественном транспорте», - сообщили в пресс-службе Департамента образования Москвы.
Проект «Москва говорит» появился по инициативе Межпредметной ассоциации содействия совершенствованию столичной системы образования при поддержке Российской академии образования.
В Департаменте отметили, что если плакаты с напоминаниями о правилахрусского языка ненавязчиво будут присутствовать в общественных местах, это поможет повысить уровень грамотности горожан. Аналогичный образовательный проект есть в Санкт-Петербурге — «Говорите как петербуржцы».