ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российским военно-историческим обществом объявлен международный открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение монумента, который планируется установить в районе смотровой площадки Керченского залива. Она находится в 150 метрах от строящегося моста.

Еще один памятник – князю Григорию Потемкину – основателю Черноморского военного флота будет установлен в Севастополе по инициативе Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Идею поддержал Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Установкой монумента займется РВИО, которое в ближайшее время также объявит конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение монумента. В настоящее время власти Севастополя определяют место установки памятника.