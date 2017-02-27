ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские музеи приглашаются к участию в конкурсной программе международного фестиваля музеев «Интермузей 2017». Регистрация продлится до 24 марта 2017. Подать заявку можно в электронной форме в личном кабинете на сайте фестиваля imuseum.ru.

В этом году фестиваль объединит музеи под темой «Музей будущего: каким будет музей для сотрудников и посетителей?». Участники конкурса смогут подать свои проекты в номинациях конкурса:
  • Лучший научно-исследовательский музейный проект
  • Лучший проект в сфере музейного образования
  • Лучший проект в сфере информационных технологий
  • Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие
Музеи могут подать заявки на размещение в одной или нескольких номинациях. Гран-при фестиваля присуждается за лучший проект, вышедший в финал любой из номинаций, продемонстрировав наиболее инновационные и эффективные методики работы.

На фестивале также предусмотрены специальные премии и призы от партнеров мероприятия - Министерства культуры Российской Федерации, Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). Благотворительного фонда В. Потанина, Союза музеев России.