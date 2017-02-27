Объявлен старт приёма заявок на участие в конкурсе "Интермузей 2017"
27.02.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские музеи приглашаются к участию в конкурсной программе международного фестиваля музеев «Интермузей 2017». Регистрация продлится до 24 марта 2017. Подать заявку можно в электронной форме в личном кабинете на сайте фестиваля imuseum.ru.
В этом году фестиваль объединит музеи под темой «Музей будущего: каким будет музей для сотрудников и посетителей?». Участники конкурса смогут подать свои проекты в номинациях конкурса:
На фестивале также предусмотрены специальные премии и призы от партнеров мероприятия - Министерства культуры Российской Федерации, Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). Благотворительного фонда В. Потанина, Союза музеев России.
В этом году фестиваль объединит музеи под темой «Музей будущего: каким будет музей для сотрудников и посетителей?». Участники конкурса смогут подать свои проекты в номинациях конкурса:
- Лучший научно-исследовательский музейный проект
- Лучший проект в сфере музейного образования
- Лучший проект в сфере информационных технологий
- Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие
На фестивале также предусмотрены специальные премии и призы от партнеров мероприятия - Министерства культуры Российской Федерации, Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России). Благотворительного фонда В. Потанина, Союза музеев России.