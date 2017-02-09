Объявлены лауреаты премии правительства в области культуры
09.02.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении Правительственных премий в области культуры за 2016 год. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Всего присуждено 16 премий «за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений».
Всего присуждено 16 премий «за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений».