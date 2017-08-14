ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционно мероприятия на Авачинском вулкане носили эколого-просветительский и спортивный характер. Для гостей были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка «Вулканы Камчатки», экскурсии и походы, тематические беседы и викторины. Главным событием стало массовое восхождение на вершину Авачинского вулкана. Также на исполине состоялся Чемпионат Камчатского края по скайраннингу.