Около 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана на Камчатке
14.08.2017, 12:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционно мероприятия на Авачинском вулкане носили эколого-просветительский и спортивный характер. Для гостей были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка «Вулканы Камчатки», экскурсии и походы, тематические беседы и викторины. Главным событием стало массовое восхождение на вершину Авачинского вулкана. Также на исполине состоялся Чемпионат Камчатского края по скайраннингу.
Источник: Ростуризм