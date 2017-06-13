Около 400 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в Москве осенью
13.06.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Осенью в столице планируется высадить около 400 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
"Я давал поручение разработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период. У нас в связи с прошедшим ураганом Москва потеряла очень много деревьев. Их надо восстанавливать. Полагаю, что осенью будет посажено около 400 тысяч кустарников и деревьев", - сказал Мэр Москвы.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский доложил, что весной в ходе акции "Миллион деревьев" в Москве появилось около 200 тысяч новых деревьев и кустарников. "Сегодня проведены работы по высадке порядка 7,5 тысячи деревьев и более 190 тысяч кустарников", - отметил Антон Кульбачевский.
По его словам, акция "Миллион деревьев" охватила 875 городских дворов и территории 309 социальных учреждений. Помимо того, зелёные насаждения появились в парках, на природных территориях и вдоль улиц.
Кроме горожан, в посадке растений принимали участие депутаты Государственной Думы и сотрудники московских представительств Республик Саха (Якутия) и Алтай. В частности, в столице появилось 25 алтайских кедров, высадку которых приурочили к подписанию двустороннего Соглашения о сотрудничестве Москвы и Республики Алтай.
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды добавил, что осенью планируется высадить более 69 тысяч деревьев и свыше 310 тысяч кустарников.
"В том числе порядка 27 тысяч деревьев на различных территориях города, которые будут восстановлены как раз в рамках ущерба, который был нанесён ураганом 29 мая", - уточнил он.
Столицу украсят дубы, каштаны и липы. "Необязательно, что, допустим, вместо клёнов будут высажены клёны. Это может быть и дуб, и каштан, и липа, и тополь илиего разновидность, которая сейчас представлена в рамках московского озеленения, она не пушит", - сказал Антон Кульбачевский.
Во дворах по результатам голосования в системе "Активный гражданин" планируют высадить три тысячи деревьев и 110 тысяч кустарников. Вместо утраченных зелёных насаждений (по подпрограмме "Лунка в лунку") появится 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников.
Озеленять город будут не только в рамках акции "Миллион деревьев", но и других городских программ (например, "Моя улица"). Во время благоустройства городских территорий планируется посадить около трёх тысяч деревьев и 33 тысячи кустарников. На особо охраняемых природных территориях появится девять тысяч деревьев и 56 тысяч кустарников. В рамках других городских программ высадят ещё более 24 тысяч деревьев и 89 тысяч кустарников.
"Я давал поручение разработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период. У нас в связи с прошедшим ураганом Москва потеряла очень много деревьев. Их надо восстанавливать. Полагаю, что осенью будет посажено около 400 тысяч кустарников и деревьев", - сказал Мэр Москвы.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский доложил, что весной в ходе акции "Миллион деревьев" в Москве появилось около 200 тысяч новых деревьев и кустарников. "Сегодня проведены работы по высадке порядка 7,5 тысячи деревьев и более 190 тысяч кустарников", - отметил Антон Кульбачевский.
По его словам, акция "Миллион деревьев" охватила 875 городских дворов и территории 309 социальных учреждений. Помимо того, зелёные насаждения появились в парках, на природных территориях и вдоль улиц.
Кроме горожан, в посадке растений принимали участие депутаты Государственной Думы и сотрудники московских представительств Республик Саха (Якутия) и Алтай. В частности, в столице появилось 25 алтайских кедров, высадку которых приурочили к подписанию двустороннего Соглашения о сотрудничестве Москвы и Республики Алтай.
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды добавил, что осенью планируется высадить более 69 тысяч деревьев и свыше 310 тысяч кустарников.
"В том числе порядка 27 тысяч деревьев на различных территориях города, которые будут восстановлены как раз в рамках ущерба, который был нанесён ураганом 29 мая", - уточнил он.
Столицу украсят дубы, каштаны и липы. "Необязательно, что, допустим, вместо клёнов будут высажены клёны. Это может быть и дуб, и каштан, и липа, и тополь илиего разновидность, которая сейчас представлена в рамках московского озеленения, она не пушит", - сказал Антон Кульбачевский.
Во дворах по результатам голосования в системе "Активный гражданин" планируют высадить три тысячи деревьев и 110 тысяч кустарников. Вместо утраченных зелёных насаждений (по подпрограмме "Лунка в лунку") появится 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустарников.
Озеленять город будут не только в рамках акции "Миллион деревьев", но и других городских программ (например, "Моя улица"). Во время благоустройства городских территорий планируется посадить около трёх тысяч деревьев и 33 тысячи кустарников. На особо охраняемых природных территориях появится девять тысяч деревьев и 56 тысяч кустарников. В рамках других городских программ высадят ещё более 24 тысяч деревьев и 89 тысяч кустарников.