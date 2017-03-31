ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство культуры Российской Федерации выдвинуло четырёх кандидатов на премию ведомства «Памяти Т.А. Кибальчич», которая вручается в рамках фестиваля «Интермузей». Премией награждаются музейные менеджеры – руководители музейных институций, внесшие вклад в развитие музейного дела России.

В 2017 году номинантами стали: директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Наталья Вавилова, директор Государственного военно-исторического и природного музея «Куликово поле» Владимир Гриценко, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, директор Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Николай Рубан.

Лауреат премии будет определен путём закрытого голосования Оргкомитета Фестиваля «Интермузей-2017» и объявлен на церемонии награждения победителей конкурсной программы 29 мая.

Под руководством Натальи Вавиловой в Музее изобразительных искусств Республики Карелия созданы и открыты интерактивный кинотеатр и компьютерные классы. Созданы условия для приёма людей с ограниченными возможностями. Прошли выставки из ведущих федеральных музеев – «Константин Коровин» из Государственного Русского музея, «Русский дворянский портрет» из музея А. С. Пушкин (г. Москва), «Петергоф. Канун Первой мировой войны» из музея-заповедника «Петергоф».

Ярким достижением Владимира Гриценко как руководителя музея стало открытие в 2016 году нового музейного комплекса «Куликово поле» и исторической экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Музейный комплекс выполнен в стиле русского постмодернизма и наилучшим образом учитывает специфику ландшафта и историю Куликова поля. Новые площади более чем в 7 раз превышают экспозиционное пространство, которое занимала ранее действовавшая музейная экспозиция, созданы все необходимые инфраструктурные условия для посетителей.

Елена Кальницкая одна из первых в искусствоведческой практике начала использовать новейшие информационные технологии, выступила инициатором и автором мультимедийного проекта «Утраченный Петербург», который вошёл в «Единую коллекцию образовательных ресурсов России» и широко используется в педагогической практике по всей стране. По её инициативе осуществлены многие реставрационные и ремонтные работы в зданиях-памятниках музея-заповедника. В 2016 году музей-заповедник «Петергоф» признан самым посещаемым «музеем с территорией» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – его посетили более 5 млн. человек.

Под руководством Николая Рубана в 2008 году началась активная перестройка работы Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова. В экспозиции появились инновационные технологии, открыты: интерактивный детский музей, новые выставочные залы и современные фондохранилища. В 2016 году свою работу начали три новые экспозиции: «Лабиринты подземелья», «Православие на Дальнем Востоке», «Хабаровский край в XXI веке».