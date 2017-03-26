ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ночь театров" откроется 26 марта в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Центр драматургии и режиссуры покажет постановки о революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. О четырёх эпохах расскажут стихи поэтов, которые творили в эти периоды.

Артисты Московского драматического театра на Малой Бронной и Московского театра на Юго-Западе устроят импровизационный батл. На Манежной площади они посоревнуются в остроумии, находчивости и непредсказуемости.Московский театр оперетты приглашает посмотреть отрывки из спектакля "Вольный ветер мечты", Театр Романа Виктюка — из "Федры" и "Венецианки", Московский театр имени В. Маяковского покажет зарисовки о своей 95-летней истории. В перерывах выступят артисты Мастерской Петра Фоменко, театра "Практика" и "Гоголь-центра". А завершится "Ночь театров" в Манеже фрагментом "Кафе Идиот" театра "Балет Москва". Этот спектакль стал лауреатом премии "Золотая маска — 2016".Премьеры и прогулки по миру закулисья, или Как пройдёт "Ночь театров". Официальный сайт Мэра МосквыОт "Бега" и "Преступления и наказания" до "Москвы — Петушков""Содружество актёров Таганки" устроит игру по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Бег". Зрители разделятся на две группы. Одну из них поведут в путешествие по ночному театру "красноармейцы", другую — "белогвардейцы". В финале они встретятся в большом зале, где на огромный экран будут проецировать исторические снимки и фотографии спектакля "Бег".Интерактивная постановка ждёт и гостей "Школы современной пьесы". Здесь зрителям предложат погрузиться в бессмертный роман Достоевского "Преступление и наказание": выпить на поминках за упокой души Мармеладова, стать свидетелем расправы над старухой-процентщицей и отправиться на допрос к Порфирию Петровичу. Действие развернётся сразу на нескольких площадках, и участникам этой театральной игры придётся следовать за персонажами по лестницам, комнатам и уголкам "Школы современной пьесы".Et Cetera в "Ночь театров" приглашает на читку сцен из спектакля "Ревизор", а Театр на Таганке — на постановку "Петербург" по роману Андрея Белого. На сцене Театре на Юго-Западе в этот вечер дадут два спектакля: "Москва — Петушки" по одноимённой поэме Венедикта Ерофеева и моноспектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" по роману Нодара Думбадзе.Московский молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева покажет спектакль "Как закалялась сталь", а "Глас" — литературно-историческую постановку "Великая княгиня Е.Ф. Романова (Возвращение)". В программе "Ведогонь-театра" перформанс "Рабочим Курска, добывшим первую руду" по мотивам одноимённой поэмы Владимира Маяковского и видеоспектакль "На дне" по пьесе Максима Горького.Премьеры и прогулки по миру закулисья, или Как пройдёт "Ночь театров". Официальный сайт Мэра МосквыЭкскурсии в закулисье"Школа современной пьесы" экскурсию совместит с караоке. После прогулки по театру гости споют вместе с актёрами песни времён революции и контрреволюции. Ночное путешествие закончится встречей с художественным руководителем театра Иосифом Райхельгаузом. На открытой лекции он поделится секретами актёрского мастерства и режиссуры."Ленком" посвятит экскурсию 90-летней истории театра, а Et Cetera — творчеству Николая Гоголя и премьере спектакля "Ревизор".Детей ждут в Театре кошек Куклачёва, "Уголке дедушки Дурова", Детском театре эстрады, Московском театре теней, Московском театре кукол, Московском детском камерном театре кукол, "Театриуме на Серпуховке", Московском детском сказочном театре. Юные театралы пройдут по залам, костюмерным и гримёркам. Они увидят, как к спектаклям готовят декорации и одежду, где живут и как репетируют животные-артисты, как создают кукол для представлений и что находится по ту сторону ширмы в театрах теней.Премьеры и прогулки по миру закулисья, или Как пройдёт "Ночь театров". Официальный сайт Мэра МосквыВстречи и мастер-классыС гостями "Современника" в "Ночь театров" будет общаться режиссёр Галина Волчек, а со зрителями Театра на Малой Бронной — актёр Геннадий Сайфулин. В театре "Модерн" вечер посвятят памяти актёра Алексея Петренко. Вспоминать о коллеге будут актрисы Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, актёры Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич.В театре "Эрмитаж" пройдёт встреча с художественным руководителем театра Михаилом Левитиным, а также мастер-классы актёров и художника. Мастер-класс по актёрскому мастерству готовит и "Экспромт". Его проведёт заслуженная артистка России Елена Костина. Новый драматический приглашает зрителей встретиться с актёрами после спектакля "Тойбеле и её демон".Премьеры и прогулки по миру закулисья, или Как пройдёт "Ночь театров". Официальный сайт Мэра МосквыНемного музыкиТеатр Луны к акции приготовил концертную версию мюзикла "Яръ". "Очи чёрные", "Не уходи, побудь со мною", "Гори, гори, моя звезда", "Школа танцев Соломона Пляра" и другие песни прозвучат в новых аранжировках."Новая опера" посвятит концерт 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Гости услышат сочинения Сергея Рахманинова, Николая Метнера, Сергея Прокофьева, Анатолия Александрова, Всеволода Задерацкого, Николая Рославца и Георгия Свиридова. Произведения о революции прозвучат и для гостей Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, где пройдёт концерт "Семнадцатый".Русские народные и авторские песни можно послушать в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой, произведения Йозефа Гайдна — в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.