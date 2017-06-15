ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Опыт Москвы по передаче в аренду объектов культурного наследия используют в Санкт-Петербурге. Первый аукцион по программе планируется провести до середины следующего года.

Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» реализуется в столице с 2012 года. Инвестор обязуется восстановить здания за свой счёт, а после завершения работ его на 49 лет переводят на льготную ставку, которая составляет один рубль за квадратный метр в год.

За пять лет в программу включили также льготную ставку арендной платы за земельный участок, право инвестора на субаренду, а срок проведения работ по сохранению памятников без штрафных санкций увеличили до семи лет.

«В настоящее время в рамках столичной программы реализовано 19 объектов культурного наследия, завершён комплекс работ по сохранению девяти объектов культурного наследия, 1 июня 2017 года на торгах реализован ещё один объект, договор по которому находится в стадии подписания», — рассказала Юлия Логинова, советник руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

По её словам, в торгах обычно участвуют около шести претендентов.

Скромное количество объектов, включенных в программу, объясняется тем, что не все здания могут быть выставлены на аукцион. Например, город не может распоряжаться памятниками культуры, являющимися собственностью Российской Федерации или принадлежащими частным лицам.

Часть объектов подготовлена к реализации по программе продажи с обратным опционом — с возможностью обратного выкупа объекта в случае непроведения новым собственником необходимых ремонтно-реставрационных работ.

Кроме того, есть здания, которые по функциональному назначению не могут быть выставлены для коммерческой аренды. Это театры, музеи, объекты религиозного и общеобразовательного назначения.