"Органный калейдоскоп" к юбилею профессора Паршина состоится в Малом зале МГК 20 мая
17.05.2017, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. И.С. Бах всегда находится в поле зрения известного органиста, заслуженного артиста России, профессораАлексея Паршина. Музыкант часто строит свои программы вокруг творчества Лейпцигского мастера: памятны серии концертов «Бах и шедевры французского органного барокко», «И.С. Бах и музыка эпохи романтизма».
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 мая, суббота, 19.00
АБОНЕМЕНТ №20
«ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ»
К юбилею профессора А.А. Паршина
«Органный калейдоскоп»
Алексей ПАРШИН (орган)
В концерте принимают участие —
Варвара МИСТЮКОВА(флейта)
Иван ВИШНЕВСКИЙ(кларнет)
Фёдор ВИШНЕВСКИЙ(кларнет)
Мужской камерный хор «Кастальский»
Руководитель — Алексей РУДНЕВСКИЙ
Литургический хор Римско-католического кафедрального собора в Москве
Руководитель — Валентина НОВАКОВСКАЯ
В программе:
Нидерландские нотные тетради Сусанны ванСольд (1599)
А. Резон, Д. Букстехуде, И.С. Бах, Ф. Мендельсон, А. Лядов, В. Кикта, С. Бутузова
В юбилейной программе, которая прозвучит в рамках абонемента «Органная академия», помимо сочинений Баха музыкант исполнит произведения Букстехуде, Мендельсона, Кикты. В честь юбиляра на сцену Малого зала выйдут коллеги Алексея Паршина: Мужской камерный хор «Кастальский» под управлением Алексея Рудневского, Литургический хор Римско-католического кафедрального собора в Москве под управлением Валентины Новаковской, а также солисты: флейтистка Варвара Мистюкова и кларнетисты Иван Вишневский и Фёдор Вишневский.
Имя Алексея Паршина хорошо известно отечественной публике. Он постоянно выступает в Москве, во многих городах России, а также за рубежом — в Италии, Франции, США… Музыкант высочайшего класса, Алексей Паршин обладает блестящей техникой, покоряет темпераментом и лиризмом, увлекает знанием секретов исполнения барочной музыки. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру у патриарха русского органного исполнительства Леонида Ройзмана, Алексей Паршин в 1987 г. в качестве стипендиата французского правительства стажировался в Национальной консерватории Рюэль-Мальмезон в классе лучших французских музыкантов М.-К. Ален и Ж. Таддеи (органная импровизация) и окончил отделение «высшей подготовки» с результатом «Золотая медаль, единогласно». Он стал одним из первых российских музыкантов, удостоенных чести дать концерт в Соборе Парижской Богоматери.
Алексей Паршин успешно сочетает исполнительскую и педагогическую деятельность: из его класса вышло множество лауреатов международных конкурсов, активно концертирующих в России и за рубежом. Он также является основателем Международного конкурса Валерия Кикты.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 мая, суббота, 19.00
АБОНЕМЕНТ №20
«ОРГАННАЯ АКАДЕМИЯ»
К юбилею профессора А.А. Паршина
«Органный калейдоскоп»
Алексей ПАРШИН (орган)
В концерте принимают участие —
Варвара МИСТЮКОВА(флейта)
Иван ВИШНЕВСКИЙ(кларнет)
Фёдор ВИШНЕВСКИЙ(кларнет)
Мужской камерный хор «Кастальский»
Руководитель — Алексей РУДНЕВСКИЙ
Литургический хор Римско-католического кафедрального собора в Москве
Руководитель — Валентина НОВАКОВСКАЯ
В программе:
Нидерландские нотные тетради Сусанны ванСольд (1599)
А. Резон, Д. Букстехуде, И.С. Бах, Ф. Мендельсон, А. Лядов, В. Кикта, С. Бутузова
В юбилейной программе, которая прозвучит в рамках абонемента «Органная академия», помимо сочинений Баха музыкант исполнит произведения Букстехуде, Мендельсона, Кикты. В честь юбиляра на сцену Малого зала выйдут коллеги Алексея Паршина: Мужской камерный хор «Кастальский» под управлением Алексея Рудневского, Литургический хор Римско-католического кафедрального собора в Москве под управлением Валентины Новаковской, а также солисты: флейтистка Варвара Мистюкова и кларнетисты Иван Вишневский и Фёдор Вишневский.
Имя Алексея Паршина хорошо известно отечественной публике. Он постоянно выступает в Москве, во многих городах России, а также за рубежом — в Италии, Франции, США… Музыкант высочайшего класса, Алексей Паршин обладает блестящей техникой, покоряет темпераментом и лиризмом, увлекает знанием секретов исполнения барочной музыки. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру у патриарха русского органного исполнительства Леонида Ройзмана, Алексей Паршин в 1987 г. в качестве стипендиата французского правительства стажировался в Национальной консерватории Рюэль-Мальмезон в классе лучших французских музыкантов М.-К. Ален и Ж. Таддеи (органная импровизация) и окончил отделение «высшей подготовки» с результатом «Золотая медаль, единогласно». Он стал одним из первых российских музыкантов, удостоенных чести дать концерт в Соборе Парижской Богоматери.
Алексей Паршин успешно сочетает исполнительскую и педагогическую деятельность: из его класса вышло множество лауреатов международных конкурсов, активно концертирующих в России и за рубежом. Он также является основателем Международного конкурса Валерия Кикты.