Оргкомитет премии Фазиля Искандера объявил список соискателей награды
07.03.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Организационный комитет новой международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил длинный список соискателей награды, которая будет вручаться в трёх номинациях - "проза", "поэзия" и "киносценарий" по произведениям писателя.
«Сегодня, в день рождения крупнейшего мастера прозы XX-XXI века Фазиля Искандера, внесшего огромный вклад в культуру не только России и Абхазии, но и всего мира, мы впервые объявили так называемый длинный список премии его имени», - отметил вице-президент Русского ПЕН-центра, учредившего премию в 2016 году, председатель Оргкомитета премии Борис Евсеев.
В первом премиальном цикле участвуют книги и произведения, впервые опубликованные в 2015-2016 годах и написанные на русском языке. Киносценарии художественных фильмов по произведениям Искандера, а также сценарии документальных фильмов о писателе рассматриваются как в печатном виде, так и в виде рукописей.
В длинный список в номинации "проза" вошли писатели Александр Кабаков ("Камера хранения. Мещанская книга"), Кирилл Ковальджи ("Сердце и пуля"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Эдуард Русаков ("Майский сон о счастье") и другие.
В номинации "поэзия" представлены Андрей Анпилов ("Греческое зерно"), Сергей Белорусец ("Год Кота и Тигра"), Ефим Бершин ("Граненый воздух"), а также ещё более 20 авторов. В номинации "киносценарий" представлен Аслан Галазов ("Детство Чика").
Среди номинантов премии, в качестве которых выступают члены Русского ПЕН-центра, поэт Евгений Евтушенко, писатели и деятели культуры Юрий Арабов, Игорь Волгин, Григорий Кружков и другие.
«Сегодня, в день рождения крупнейшего мастера прозы XX-XXI века Фазиля Искандера, внесшего огромный вклад в культуру не только России и Абхазии, но и всего мира, мы впервые объявили так называемый длинный список премии его имени», - отметил вице-президент Русского ПЕН-центра, учредившего премию в 2016 году, председатель Оргкомитета премии Борис Евсеев.
В первом премиальном цикле участвуют книги и произведения, впервые опубликованные в 2015-2016 годах и написанные на русском языке. Киносценарии художественных фильмов по произведениям Искандера, а также сценарии документальных фильмов о писателе рассматриваются как в печатном виде, так и в виде рукописей.
В длинный список в номинации "проза" вошли писатели Александр Кабаков ("Камера хранения. Мещанская книга"), Кирилл Ковальджи ("Сердце и пуля"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Эдуард Русаков ("Майский сон о счастье") и другие.
В номинации "поэзия" представлены Андрей Анпилов ("Греческое зерно"), Сергей Белорусец ("Год Кота и Тигра"), Ефим Бершин ("Граненый воздух"), а также ещё более 20 авторов. В номинации "киносценарий" представлен Аслан Галазов ("Детство Чика").
Среди номинантов премии, в качестве которых выступают члены Русского ПЕН-центра, поэт Евгений Евтушенко, писатели и деятели культуры Юрий Арабов, Игорь Волгин, Григорий Кружков и другие.