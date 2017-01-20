ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 21 по 29 января Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят с гастролями в городах Испании, а 30 и 31 января – в Будапеште (Венгрия) и Белграде (Сербия).



21 января гастроли откроются выступлением на сцене зала Iturbi Дворца музыки Валенсии. В программе – четыре симфонические медитации «Вознесение» Оливье Мессиана, Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 27 Вольфганга Амадея Моцарта. Солистка – Варвара Непомнящая (фортепиано).



23 января на сцене Дворца Эускальдуна (Бильбао) в исполнении солистов Татьяны Сержан (сопрано), Ольги Бородиной (меццо-сопрано), Отара Джорджикии (тенор), Юрия Воробьёва (бас), хора Orfe?n Pamplon?s и Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева прозвучит Реквием Джузеппе Верди.



24 января Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Большом концертном зале Дворца конгрессов Наварры Baluarte (Памплона). Там будут представлены Концерт для скрипки с оркестром № 3 Вольфганга Амадея Моцарта и «Интродукция и тарантелла» Пабло де Сарасате при участии американского скрипача, лауреата XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Эрика Сильбергера, а также Симфония № 2 Густава Малера при участии солистов Ирины Чуриловой (сопрано) и Юлии Маточкиной (меццо-сопрано) и хора Orfe?n Pamplon?s.



26 января Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в испанской столице. В Национальной концертной аудитории Мадрида прозвучит программа из сочинений русских композиторов: сюита из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Рапсодия на тему Паганини» и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, «Волшебное озеро» Анатолия Лядова. Солист – лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Редькин (фортепиано).



Затем Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева трижды выйдет на сцену Концертного зала «Аудиториум» (Барселона). 27 января в программе: вступление к опере «Лоэнгрин» и третье действие оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Ференца Листа (солист – лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Джордж Ли), финальная сцена оперы «Саломея» Рихарда Штрауса. Вокальные партии исполнят: Эва-Мария Вестбрук (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Михаил Векуа (тенор), Дмитрий Воропаев (тенор), Александр Никитин (баритон), Евгений Никитин (бас-баритон), Юрий Воробьёв (бас). 28 и 29 января Симфонический оркестр Мариинского театра и Национальный оркестр Каталонии объединятся под управлением Валерия Гергиева, чтобы исполнить Симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича.



Заключительный концерт испанского гастрольного тура пройдет вечером 29 января в концертном зале Дворца конгрессов Жироны. Программа концерта повторит выступление в Мадриде. В «Рапсодии на тему Паганини» солировать будет Сергей Редькин.



По завершении гастролей в Испании коллектив Мариинского театра отправится в Венгрию, где 30 января даст концерт в Национальном концертном зале им. Белы Бартока (Дворец искусств, Будапешт), а затем в Сербию, где 31 января выступит в Большом концертном зале Сава-центра (Белград).