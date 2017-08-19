ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Торжественное перезахоронение 184 героев Великой Отечественной войны состоялось в субботу в селе Семеновское Замошинского сельского поселения Можайского района, мероприятие приурочено к 75-летней годовщине освобождения села Семеновское от немецко-фашистских захватчиков.

«Поисковиками в Можайском районе были обнаружены захоронения 184 воинов РККА, которые сложили свои головы в борьбе с оккупантами нашей с вами родной земли в 1942–1943 годах. Сегодня мы провожаем их в последний путь», – сказал руководитель поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день установлены имена 63 погибших, из них пять фамилий воинов, которые ранее считались пропавшими без вести.

По словам Захарова, поисковикам удалось найти семь родственников погибших героев из различных регионах России: Новосибирск, Хабаровск, Чита, Тула, Солнечногорский район. Медалью «Шагнувшие в бессмертие» от поискового движения России Захаров наградил посмертно красноармейца Суднина Сергея Романовича. Награду получила его правнучка Нина Наумова, приехавшая из Иркутска.

Руководитель поискового отряда «36 укрепрайон» Дмитрий Писаренко, выступая на торжественном митинге, отметил,что каждый год поисковые отряды имени А. Малинина, «Рубеж», «36 укрепрайон» и «Дон» отправляются в здешние леса и болота, чтобы достать останки погибших солдат и достойно предать их земле.

«Я хочу выразить благодарность всему личному составу поискового объединения «Рубеж», всем поисковикам из разных отрядов. У нас одна задача, как и у наших дедов и прадедов, которые проливали кровь и отдавали жизни за нашу общую землю, за нас», – сказал председатель наблюдательного совета поискового отряда «Рубеж» Рашид Исмаилов.