ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Останкинской телебашне появятся аудиогиды для туристов на русском и английском языках. Услуга заработает в этом месяце.

«Запуск экскурсий с аудиогидами приурочен к 50-летию башни, которое празднуется в этом году», - рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня).

Аудиогид будет знакомить посетителей с историей строительства сооружения и интересными фактами о нём. Например, гости узнают, что на создание башни архитектора Николая Никитина вдохновил перевернутый цветок лилии. Также посетителям расскажут, что у Останкинской башни не одна смотровая площадка, а несколько.

С помощью аудиогида также можно будет самостоятельно изучить панораму столицы. Со смотровой площадки башни горожане и туристы с высоты 337 метров смогут увидеть Московский Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова, деловой центр «Москва-Сити». Вместе с аудиогидом посетители получат специальную карту, где у основных достопримечательностей, которые видны со смотровой площадки, будет электронная метка. Её можно будет отсканировать с помощью аудиогида и запустить рассказ об этом месте или здании. Всего на карте будет представлено свыше 20 достопримечательностей Москвы.

Взять в аренду аудиогид можно будет в павильоне «Сувениры» экскурсионного бюро или в сувенирном киоске Останкинской телебашни.

В «Московском региональном центре» отметили, что после самостоятельной экскурсии гости смогут оставить карту себе на память. Она будет напоминать им о посещении Останкинской башни.