ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 23 по 27 сентября в столице пройдёт VII Московский международный фестиваль «Круг света». Впечатляющие светозвуковые постановки бесплатно представят на семи площадках.

Архитектурный видеомэппинг (проецирование объемных изображений на городские здания и сооружения) можно будет увидеть на Останкинской башне. Она в этом году отмечает полувековой юбилей.

Световые шоу на тему «Семь высочайших строений мира» пройдут 23 и 24 сентября в 20:00.

Мировые небоскребы

Останкинская телебашня высотой 540 метров поочерёдно превратится в Эйфелеву башню (300 метров), дубайский небоскрёб Бурдж-Халифа (828 метров) и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра), а также в телебашни Торонто (553 метра), Шанхая (486 метров), Токио (332 метра) и Сиднея (309 метров).

«Высота видеопроекций достигнет 330 метров, а изображение охватит практически весь диаметр Останкинской башни, поэтому обзор будет хорошим со всех сторон. Вечернее шоу продлится около 40 минут, причём жители некоторых районов столицы смогут увидеть его даже из своих окон», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Помимо Останкинской телебашни, в программе фестиваля «Круг света» будут задействованы ещё четыре открытые площадки: Театральная площадь, музей-заповедник «Царицыно», Патриарший пруд и Строгинская пойма.

Большой и Малый театр: видеоклассика

На фасадах Большого и Малого театров с 23 по 27 сентября покажут световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах.

Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы — Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Свои работы также представят финалисты международного конкурса «Арт Вижн» в номинациях классического и современного видеомэппинга.



«Царицыно»: музыкальные фонтаны с эффектами

В «Царицыне» во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуара Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов.

Также 24 сентября перед гостями парка «Царицыно» выступит арт-группа Soprano. Участницы уникального проекта Михаила Турецкого сопроводят своим вокалом эффектные видеопроекции на здании одного из дворцов. А с 25 по 27 сентября Soprano прозвучит в записи. Дополнительные красочные штрихи парку «Царицыно» придадут лучшие световые инсталляции известных дизайнеров со всего мира.



Патриарший пруд: светомузыка

На Патриарших прудах 25 сентября Дмитрий Маликов исполнит собственные произведения на фортепиано. Романтичная музыка и элегантные видеоизображения на фасаде жёлтого павильона на пруду создадут гармоничную светомузыкальную композицию. В остальные дни фестиваля на этой площадке свое мастерство продемонстрируют виджеи.