ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице Египта с 27 января по 10 февраля 2017 года проводится Каирская международная книжная ярмарка - одна из крупнейших книжных ярмарок на Среднем Востоке, в которой, по традиции, принимает участие и Россия.

На российском стенде представлено более трёхсот книг ведущих российских издательств, а в программу вошли творческие встречи, публичные лекции, презентация Московской международной книжной выставки-ярмарки и Санкт-Петербургского книжного салона.

В Российском центре науки и культуры Каира пройдёт национальный финал конкурса «Живая классика».