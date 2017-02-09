Открытие III Российско-Польского органного конкурса состоится 19 февраля
09.02.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 февраля в 16 часов состоится торжественный концерт-открытие III Российско-Польского органного конкурса VOX POLONIСA PETROPOLITANA 2017 на приз Санкт-Петербургского общества «Полония».
Конкурс пройдет с 19 по 25 февраля 2017 года в римско-католическом храме Святого Станислава. Проект учреждён приходом Святого Станислава совместно с Культурно-просветительским обществом "Полония" имени Адама Мицкевича при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей.
Приз Санкт-Петербургского общества Полония - сольный концерт в органном зале храма Святого Станислава в сезоне 2017-2018 года, будет присуждён только одному участнику, которого выберет настоятель прихода отец Кшиштоф Пожарский. При его активной поддержке уже несколько сезонов лучшие исполнители России и зарубежья собирают почитателей органной музыки на регулярных органных уикендах, проходящих в храме, и уже ставших доброй традицией в музыкальной жизни Петербурга. Поскольку оба тура конкурса будут проходить в формате открытых концертов – у любителей органной музыки есть уникальная возможность не только открыть для себя новые имена, но и. отдать предпочтение понравившемуся органисту! Обладатель Приза зрительских симпатий будет выбран путём прямого открытого голосования публики конкурса по итогам двух туров. За право быть лучшими будут состязаться органисты России и Польши в возрасте от 18 до 30 лет. Звания лауреатов и дипломантов будет определено профессиональным жюри.
Председатель жюри: Даниэль Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, один из ведущих российских музыкантов, регулярно выступающий с сольными концертными программами в разных странах мира.
Состав жюри:
- Ханна Дыс, концертирующая органистка, преподаватель Музыкальной академии имени Станислава Мюнюшко в Гданьске (Польша).
- Регина Каменщикова, концертирующая органистка, преподаватель Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
- Лилия Кузнецова, концертирующая органистка, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова
- Наталья Михайлова, концертирующая органистка, преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета
Расписание конкурса:
19 февраля 2017, 16:00
Гала концерт членов жюри
20 февраля 2017, 09:30
Открытие конкурса и жеребьёвка участников
22 февраля 2017, 10:00-18:00
I тур
24 февраля 2017, 10:00-13:00
II тур
25февраля 2017, 19:00
Торжественное закрытие конкурса, награждение и гала-концерт лауреатов
Конкурс пройдет с 19 по 25 февраля 2017 года в римско-католическом храме Святого Станислава. Проект учреждён приходом Святого Станислава совместно с Культурно-просветительским обществом "Полония" имени Адама Мицкевича при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей.
Приз Санкт-Петербургского общества Полония - сольный концерт в органном зале храма Святого Станислава в сезоне 2017-2018 года, будет присуждён только одному участнику, которого выберет настоятель прихода отец Кшиштоф Пожарский. При его активной поддержке уже несколько сезонов лучшие исполнители России и зарубежья собирают почитателей органной музыки на регулярных органных уикендах, проходящих в храме, и уже ставших доброй традицией в музыкальной жизни Петербурга. Поскольку оба тура конкурса будут проходить в формате открытых концертов – у любителей органной музыки есть уникальная возможность не только открыть для себя новые имена, но и. отдать предпочтение понравившемуся органисту! Обладатель Приза зрительских симпатий будет выбран путём прямого открытого голосования публики конкурса по итогам двух туров. За право быть лучшими будут состязаться органисты России и Польши в возрасте от 18 до 30 лет. Звания лауреатов и дипломантов будет определено профессиональным жюри.
Председатель жюри: Даниэль Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, один из ведущих российских музыкантов, регулярно выступающий с сольными концертными программами в разных странах мира.
Состав жюри:
- Ханна Дыс, концертирующая органистка, преподаватель Музыкальной академии имени Станислава Мюнюшко в Гданьске (Польша).
- Регина Каменщикова, концертирующая органистка, преподаватель Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
- Лилия Кузнецова, концертирующая органистка, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова
- Наталья Михайлова, концертирующая органистка, преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета
Расписание конкурса:
19 февраля 2017, 16:00
Гала концерт членов жюри
20 февраля 2017, 09:30
Открытие конкурса и жеребьёвка участников
22 февраля 2017, 10:00-18:00
I тур
24 февраля 2017, 10:00-13:00
II тур
25февраля 2017, 19:00
Торжественное закрытие конкурса, награждение и гала-концерт лауреатов