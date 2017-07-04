Открытие I международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса состоится в КЗ Яани Кирик 17 июля
04.07.2017, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 июля 2017 года концертный зал Яани Кирик приглашает всех поклонников таланта выдающегося баритона Георга Отса на Концерт-Открытие Первого международного музыкального фестиваля-конкурса, носящего имя этого знаменитого певца, кумира миллионов слушателей во всём мире.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
17 июля 2017 года
Начало в 19 часов
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ
I международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД ТЕАТРА
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Шедевры мировой вокальной классики, арии из опер и оперетт на многих языках (как известно, Георг Отс исполнял песни более чем на 20 (!) языках) и неаполитанские песни прозвучат в исполнении лучших баритонов театра «Санктъ-Петербургъ опера», солистов-премьеров оперной сцены, которые в этот вечер соберутсяв Яани Кирик, чтобы почтить память великого артиста.
Знаменитый оперный баритон Георг Отс (1920 – 1975) прославился на весь Советский Со-юз после выхода на экраны картины «Мистер Икс», поставленной на Ленфильме по оперетте Кальмана «Принцесса цирка». В ней он сыграл загадочного Мистера Икса, чья выходная ария стала на долгие годы визитной карточкой певца. Ни одно выступление артиста не могло пройти без исполнения «на бис» этой гениальной арии Имре Кальмана. В 1960 году Отсу присвоили звание Народного артиста СССР. Он был звездой, и не только театра «Эстония», но и советской эстрады. Именитые композиторы писали песни специально для него. Всего в репертуаре Отса было около 500 песен – эстрадных, народных, арии из опер мировых классиков… Он пел на 20 языках мира, причем практически без акцента. Его отправляли в зарубежные гастроли в ГДР, Швецию, Финляндию, Египет…
Голос Отса — лирический баритон большого диапазона, с блестящими мощными верхни-ми нотами, красивого мягкого тембра - покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным вкусом, особой манерой произношения. Певец очень хорошо владел русским языком, но в его речи был лёгкий акцент, придававший пению особое очарование. Певец работал в разных жанрах с большим успехом. Кроме баритоновых оперных партий с блеском исполнял опереточные.
Высокое мастерство Отса явилось одним из секретов творческого долголетия артиста (его голос звучал со сцены более трех десятилетий). Не поражая слушателей особыми эффектами, его пение было настолько проникновенным, так сильно подкупало, было столь убедительным, что мало, кто мог остаться равнодушным, услышав голос этого выдающегося певца. Талант такого рода выходит за временные рамки и становится объектом восхищения для нескольких поколе-ний слушателей.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
17 июля 2017 года
Начало в 19 часов
КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ
I международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД ТЕАТРА
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Шедевры мировой вокальной классики, арии из опер и оперетт на многих языках (как известно, Георг Отс исполнял песни более чем на 20 (!) языках) и неаполитанские песни прозвучат в исполнении лучших баритонов театра «Санктъ-Петербургъ опера», солистов-премьеров оперной сцены, которые в этот вечер соберутсяв Яани Кирик, чтобы почтить память великого артиста.
Знаменитый оперный баритон Георг Отс (1920 – 1975) прославился на весь Советский Со-юз после выхода на экраны картины «Мистер Икс», поставленной на Ленфильме по оперетте Кальмана «Принцесса цирка». В ней он сыграл загадочного Мистера Икса, чья выходная ария стала на долгие годы визитной карточкой певца. Ни одно выступление артиста не могло пройти без исполнения «на бис» этой гениальной арии Имре Кальмана. В 1960 году Отсу присвоили звание Народного артиста СССР. Он был звездой, и не только театра «Эстония», но и советской эстрады. Именитые композиторы писали песни специально для него. Всего в репертуаре Отса было около 500 песен – эстрадных, народных, арии из опер мировых классиков… Он пел на 20 языках мира, причем практически без акцента. Его отправляли в зарубежные гастроли в ГДР, Швецию, Финляндию, Египет…
Голос Отса — лирический баритон большого диапазона, с блестящими мощными верхни-ми нотами, красивого мягкого тембра - покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным вкусом, особой манерой произношения. Певец очень хорошо владел русским языком, но в его речи был лёгкий акцент, придававший пению особое очарование. Певец работал в разных жанрах с большим успехом. Кроме баритоновых оперных партий с блеском исполнял опереточные.
Высокое мастерство Отса явилось одним из секретов творческого долголетия артиста (его голос звучал со сцены более трех десятилетий). Не поражая слушателей особыми эффектами, его пение было настолько проникновенным, так сильно подкупало, было столь убедительным, что мало, кто мог остаться равнодушным, услышав голос этого выдающегося певца. Талант такого рода выходит за временные рамки и становится объектом восхищения для нескольких поколе-ний слушателей.
Источник: КЗ Яани Кирик