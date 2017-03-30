Открытие музея кино на ВДНХ перенесено на октябрь
30.03.2017, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музей кино на ВДНХ откроется 15 октября 2017 года.
Изменение даты открытия связано с реализацией проекта «Ландшафтный парк» на ВДНХ.
Ранее сообщалось, что обновлённый музей распахнёт свои двери для публики в июне 2017 года. Перенос сроков связан с реализацией проекта «Ландшафтный парк», который появится на ВДНХ весной 2018 года. Ландшафтный парк расположится на территории 87,3 гектара и займёт всю запрудную зону ВДНХ, где расположен павильон №36. Реализация проекта предполагает проведение масштабных работ, включающих реставрацию исторических природно-ландшафтных объектов (зелёных насаждений и особенностей рельефа) и гидротехнических сооружений. Это может затруднить доступ публики на открытие и на последующие выставки и ежедневные киносеансы.
Для удобства гостей было решено назначить новой датой открытия Музея 15 октября - в этот день в 1908 году состоялся первый показ первой игровой кинокартины российского кино «Понизовая вольница».
В планах руководства Музея кино – менять основную экспозицию каждые 3–4 года. Под временные выставки планируется выделить большую часть экспозиционного пространства и оснастить его мультимедийными экранами. Научно-образовательный центр музея будет работать с разными возрастными группами посетителей, особое внимание будет уделено детским программам, призванным прививать детям любовь к отечественному кино. Каждый кинопоказ в образовательном центре будет сопровождаться лекцией, мастер-классом или встречей с известным деятелем кино.
В музее будут оборудованы три кинозала: два – на 50 мест, один – на 200. А производственный отдел будет полезен всем, кого интересует работа с плёнкой и старой техникой.
Изменение даты открытия связано с реализацией проекта «Ландшафтный парк» на ВДНХ.
Ранее сообщалось, что обновлённый музей распахнёт свои двери для публики в июне 2017 года. Перенос сроков связан с реализацией проекта «Ландшафтный парк», который появится на ВДНХ весной 2018 года. Ландшафтный парк расположится на территории 87,3 гектара и займёт всю запрудную зону ВДНХ, где расположен павильон №36. Реализация проекта предполагает проведение масштабных работ, включающих реставрацию исторических природно-ландшафтных объектов (зелёных насаждений и особенностей рельефа) и гидротехнических сооружений. Это может затруднить доступ публики на открытие и на последующие выставки и ежедневные киносеансы.
Для удобства гостей было решено назначить новой датой открытия Музея 15 октября - в этот день в 1908 году состоялся первый показ первой игровой кинокартины российского кино «Понизовая вольница».
В планах руководства Музея кино – менять основную экспозицию каждые 3–4 года. Под временные выставки планируется выделить большую часть экспозиционного пространства и оснастить его мультимедийными экранами. Научно-образовательный центр музея будет работать с разными возрастными группами посетителей, особое внимание будет уделено детским программам, призванным прививать детям любовь к отечественному кино. Каждый кинопоказ в образовательном центре будет сопровождаться лекцией, мастер-классом или встречей с известным деятелем кино.
В музее будут оборудованы три кинозала: два – на 50 мест, один – на 200. А производственный отдел будет полезен всем, кого интересует работа с плёнкой и старой техникой.