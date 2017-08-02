ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открытая смотровая площадка на высоте 85 метров заработала для посетителей Останкинской телебашни. Её оборудовали на техническом балконе, вход на площадку до сих пор был разрешён только специалистам-метеорологам.

На 85-й отметке гости впервые смогут увидеть вблизи одну из 21 метеорей. Это гигантская опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. На примере метеореи гиды будут знакомить посетителей с работой метеорологического комплекса телебашни, который считается самым высоким в Москве.

Выход на балкон станет частью технического маршрута, который запустили на Останкинской башне в мае. На этой экскурсии рассказывают, как устроено сооружение.

Для безопасности гостей смотровую зону площадью 10 квадратных метров обнесли защитной металлоконструкцией. Перед посещением всем участникам экскурсии будут выдавать защитные каски. Одновременно открытая площадка сможет вместить до 10 человек.

С неё можно будет увидеть Ботанический сад, телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити» и другие достопримечательности западной и северо-западной части города. «Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня).

В Московском региональном центре напомнили, что для посещения гостей также работает закрытая смотровая площадка с панорамным видом на Москву на высоте 337 метров.