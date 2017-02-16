Оцифрованы документы из фондов Музея-заповедника Петра Чайковского
16.02.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Корпорация ЭЛАР оцифровала материалы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского (Клин, Московская обл.). Цифровые копии предметов графики, рукописных и печатных источников музей будет использовать в различных направлениях деятельности.
Собрание Музея-заповедника П. И. Чайковского насчитывает более 200 тысяч единиц хранения и является одним из крупнейших музыкальных собраний в мире. Это личный фонд композитора — рукописи его произведений, дневники, записные книжки, письма, произведения изобразительного искусства, большой пласт ценнейших материалов, отражающих жизнь музыки Чайковского. Музей является своеобразным центром притяжения для российских и зарубежных учёных, студентов, которые изучают здесь архивные документы. «Электронные копии документов из фонда рукописных и печатных источников и предметов фонда графики в цифровом виде будут использоваться в издательской и научной деятельности музея», — прокомментировала директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Галина Белонович. Кроме того, цифровыми образами будут пополнены база данных учреждения и Госкаталог Музейного фонда Российской Федерации.
Сканирование документов проведено специалистами ЭЛАР на специализированных книжных сканерах и комплексах высококачественного сканирования бесконтактным способом.
Собрание Музея-заповедника П. И. Чайковского насчитывает более 200 тысяч единиц хранения и является одним из крупнейших музыкальных собраний в мире. Это личный фонд композитора — рукописи его произведений, дневники, записные книжки, письма, произведения изобразительного искусства, большой пласт ценнейших материалов, отражающих жизнь музыки Чайковского. Музей является своеобразным центром притяжения для российских и зарубежных учёных, студентов, которые изучают здесь архивные документы. «Электронные копии документов из фонда рукописных и печатных источников и предметов фонда графики в цифровом виде будут использоваться в издательской и научной деятельности музея», — прокомментировала директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Галина Белонович. Кроме того, цифровыми образами будут пополнены база данных учреждения и Госкаталог Музейного фонда Российской Федерации.
Сканирование документов проведено специалистами ЭЛАР на специализированных книжных сканерах и комплексах высококачественного сканирования бесконтактным способом.