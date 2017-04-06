"Паганини русской балалайки" Алексей Архиповский выступит в Петербургской филармонии 12 апреля
06.04.2017, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 апреля в Большом зале филармонии состоится вечер с участием "Паганини русской балалайки" Алексея Архиповского.
Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский – исполнитель уникальный: он открыл всему миру новый взгляд на исконно русский инструмент, выведя его звучание за рамки общепринятого народного стиля. Всего на трёх струнах он способен создать музыкальную вселенную – от забавных фолк-запевок до рок-н-ролльных риффов и изощрённых классических пассажей, переходящих через фламенко в эмбиент.
Гастроли Архиповского в США, странах Европы, Японии и Китае проходят с неизменными аншлагами. На филармоническом вечере аудитория получит редкую возможность не только слушать феноменальную игру Архиповского, но и наблюдать на большом экране за движениями его рук: ведь каждое выступление балалаечника – не просто концерт, но феерически яркое, завораживающее музыкальное шоу.
В программе вечера: "Барыня", "Прелесть", "Ваня", "Маленькая вещь", "Инсомния", "Человече", "Дождик", "Дорога домой", "Восточная", "Золушка".
Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский – исполнитель уникальный: он открыл всему миру новый взгляд на исконно русский инструмент, выведя его звучание за рамки общепринятого народного стиля. Всего на трёх струнах он способен создать музыкальную вселенную – от забавных фолк-запевок до рок-н-ролльных риффов и изощрённых классических пассажей, переходящих через фламенко в эмбиент.
Гастроли Архиповского в США, странах Европы, Японии и Китае проходят с неизменными аншлагами. На филармоническом вечере аудитория получит редкую возможность не только слушать феноменальную игру Архиповского, но и наблюдать на большом экране за движениями его рук: ведь каждое выступление балалаечника – не просто концерт, но феерически яркое, завораживающее музыкальное шоу.
В программе вечера: "Барыня", "Прелесть", "Ваня", "Маленькая вещь", "Инсомния", "Человече", "Дождик", "Дорога домой", "Восточная", "Золушка".