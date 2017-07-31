ОРЕАНДА-НОВОСТИ Памятник Максиму Горькому перевезли в ночь с воскресенья на понедельник из парка искусств «Музеон» на площадь Тверская Застава. Работы прошли успешно несмотря на плохую погоду.



Сложность заключалась в том, чтобы доставить уже отреставрированную скульптуру без сколов и других повреждений. Памятник высотой около пяти метров и шириной два метра в горизонтальном положении погрузили на длинномер — грузовой автомобиль с удлиненным кузовом — и под проливным дождем доставили к Белорусскому вокзалу. Маршрут проходил по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу.



Скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом. Открытие памятника пройдет после завершения благоустройства площади Тверская Застава.



Увидеть площадь в ее историческом облике жители и гости столицы смогут уже через месяц. На ней обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками. Вокруг памятника Максиму Горькому пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с улицей Лесной. Планируется высадить около 90 деревьев и сделать 22 пешеходных перехода.



Памятник Максиму Горькому установили в сквере напротив Белорусского вокзала в 1951 году. Именно сюда писатель прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью. В 2005-м памятник сняли с постамента, а в 2007 году перенесли в «Музеон» из-за планов по изменению схемы движения на площади.