Памятник маршалу Жукову открыли в Наро-Фоминске на торжестве в честь Дня Победы
09.05.2017, 18:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Памятник маршалу Георгию Жукову торжественно открыли в День Победы у здания районной администрации в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба районной администрации.
Как отмечается в материале, участие в торжественной церемонии принял глава Наро-Фоминского района Вадим Андронов, депутаты Московской областной думы Александр Баранов и Олег Рожнов, глава городского поселения Наро-Фоминск Анатолий Шкурков, генерал-лейтенант атаман Московского областного казачьего округа Юрий Рыжов, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Терешков, представители общественных организаций, жители города.
"Девятого мая, в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в городе воинской славы Наро-Фоминске у здания районной администрации состоялась торжественная церемония открытия памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову, чьё имя носит одна из центральных улиц города", – говорится в сообщении.
Как отметил Андронов, которого цитирует пресс-служба, памятник маршалу Жукову стал частью Всероссийского проекта "Аллея российской славы", главной целью которого является сохранение исторической памяти и возрождение патриотического духа соотечественников.
"Инициатива изготовления и установки бюсту героя на улице, носящей его имя, появилась намного раньше самого проекта – ещё в 2014 году с такой просьбой ко мне обратились представители Московского казачьего округа международного союза общественных объединений "Великое войско Донское", ими же в 2016 году был приобретён и оплачен постамент для установки памятника", – пояснил глава района.
Он подчеркнул, что вместе с главой Наро-Фоминска эту идею поддержали, направив соответствующее обращение руководителю проекта "Аллея российской славы" скульптору Михаилу Сердюкову, который согласился изготовить памятник и передать его в безвозмездное пользование городу.
"Мы искренне гордимся тем, что в нашем городе, который по праву носит городе имя города-воина, города воинской славы, сегодня появился ещё один символ героизма, мужества и стойкости советского народа, ярчайшим представителем которого стал гениальный полководец, настоящий маршал Победы Георгий Константинович Жуков", – заключил Андронов.
Праздник 9 Мая установлен в честь победы СССР и союзников над фашистами. В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Как отмечается в материале, участие в торжественной церемонии принял глава Наро-Фоминского района Вадим Андронов, депутаты Московской областной думы Александр Баранов и Олег Рожнов, глава городского поселения Наро-Фоминск Анатолий Шкурков, генерал-лейтенант атаман Московского областного казачьего округа Юрий Рыжов, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Терешков, представители общественных организаций, жители города.
"Девятого мая, в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в городе воинской славы Наро-Фоминске у здания районной администрации состоялась торжественная церемония открытия памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову, чьё имя носит одна из центральных улиц города", – говорится в сообщении.
Как отметил Андронов, которого цитирует пресс-служба, памятник маршалу Жукову стал частью Всероссийского проекта "Аллея российской славы", главной целью которого является сохранение исторической памяти и возрождение патриотического духа соотечественников.
"Инициатива изготовления и установки бюсту героя на улице, носящей его имя, появилась намного раньше самого проекта – ещё в 2014 году с такой просьбой ко мне обратились представители Московского казачьего округа международного союза общественных объединений "Великое войско Донское", ими же в 2016 году был приобретён и оплачен постамент для установки памятника", – пояснил глава района.
Он подчеркнул, что вместе с главой Наро-Фоминска эту идею поддержали, направив соответствующее обращение руководителю проекта "Аллея российской славы" скульптору Михаилу Сердюкову, который согласился изготовить памятник и передать его в безвозмездное пользование городу.
"Мы искренне гордимся тем, что в нашем городе, который по праву носит городе имя города-воина, города воинской славы, сегодня появился ещё один символ героизма, мужества и стойкости советского народа, ярчайшим представителем которого стал гениальный полководец, настоящий маршал Победы Георгий Константинович Жуков", – заключил Андронов.
Праздник 9 Мая установлен в честь победы СССР и союзников над фашистами. В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.