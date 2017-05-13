ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Астрахани состоялось открытие памятника великому татарскому поэту Мусе Джалилю. Это событие состоялось в сквере Астраханского государственного университета.



«Открытием этого памятника мы выполняем долг перед памятью героя, жизнь и творчество которого связано с астраханским краем», — заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым он в торжественной обстановке снял полотнище с памятника и возложил к нему цветы.



Памятник Мусе Джалилю появился в Астрахани в рамках российского проекта «Аллея Российской Славы». Инициатива увековечения памяти великого поэта и патриота принадлежит астраханскому общественному деятелю Аделе Умеровой и активистам общества татарской национальной культуры «Дуслык». Автор проекта — краснодарский скульптор Александр Аполлонов. Памятник Герою Советского Союза М. Джалилю возведён при содействии начальника гарнизона города Знаменска генерала — лейтенанта Леонида Михолапа.



«Муса Джалиль прожил свою жизнь достойно, оставил потомкам пример мужества, стойкости, беззаветной преданности Родине», — отметил в своём выступлении Александр Жилкин. Губернатор напомнил о том, что с именем великого татарского поэта Астрахань связывает немало. Его пребывание на Нижней Волге стало важным событием в культурной жизни края. Здесь из-под пера литератора рождались очерки и статьи о труде овощеводов, стихи о рыбаках. В Астрахани уже есть улица имени Мусы Джалиля. На ней стоит Театр юного зрителя.



«Сегодня мы открываем памятник Герою у здания Астраханского государственного университета, — сказал астраханский губернатор. — Это самое подходящее место: ведь лучшее из творчества Джалиля адресовано молодому поколению».



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов напомнил о том, что несколько дней назад страна и весь мир отметили 72-ю годовщину Великой Победы. «Память о подвиге героев живёт вместе с нами, такие патриоты, как Муса Джилиль приблизили Победу», — заявил он. Глава республики выразил благодарность всем, кто принял активное участие в проекте по установке памятника в одном из красивейших скверов Астрахани.