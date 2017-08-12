ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В праздничном шествии на главной площади региона приняли участие гости из нескольких стран СНГ. В ближайшие дни им предстоит соревноваться в рамках I Международного Фестиваля национальных видов спорта стран Содружества.

Почётным гостем парада стал Министр спорта России Павел Колобков. Напомним, он прибыл в регион с рабочим визитом. В его программе также участие в церемониях открытия экспозиции Государственного музея спорта России и I Международного Фестиваля национальных видов спорта стран Содружества. Кроме того, Министр посетит строительные площадки Центра художественной гимнастики и ФОКа на улице Шоферов в Заволжском районе Ульяновска, а также примет участие в работе оргкомитета форума "Россия – спортивная держава".

"В этом году День физкультурника в Ульяновской области особенный. Сегодня мы открываем I Международный Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ. На мой взгляд, единодушие и готовность объединяться во имя развития спорта – такой же важный результат, как спортивные рекорды и чемпионские титулы. Когда многие страны используют спортивные арены для политической борьбы, нам представляется особенно ценно мнение тех, кто верен принципам справедливой и честной борьбы. Россия – великая спортивная держава с уникальными спортивными традициями и огромным потенциалом. И наша Ульяновская область – малая часть этой великой страны – вносит свой вклад в эти победы и успехи, растит и воспитывает чемпионов, гордится ветеранами спорта и работниками отрасли", – подчеркнул в своем поздравлении Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В рамках парада физкультурников глава региона вручил ведомственные награды ведущим спортсменам и тренерам, работникам отрасли. В церемонии награждения также принял участие Министр спорта России Павел Колобков.

"День физкультурника – это праздник тех, кто выбрал спорт частью своей жизнью. Таких в России сейчас около 46 миллионов! Поэтому можно сказать, что спорт – это часть каждого из нас. Мы в России чтим национальные традиции спорта. Поскольку понимаем, что спорт – часть национальной культуры. И именно поэтому спортивная отрасль получает солидную государственную поддержку", – отметил Колобков.