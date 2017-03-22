ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С понедельника, 27 марта, музыканты начнут выступать на 15 площадках в метро. Пассажиры смогут познакомиться с творчеством более 200 коллективов. Среди них артисты, играющие на музыкальной пиле и тибетских чашах, молодая группа, исполняющая песни The Beatles, и джаз-банд, который сочетает в своих номерах музыку и акробатические элементы.

«Пассажиры позитивно относятся к выступлению музыкантов метро. В ходе голосования в проекте “Активный гражданин” они также поддержали идею увеличить число площадок для артистов. Теперь 200 музыкальных коллективов смогут выступать ежедневно и радовать наших пассажиров, поднимать им настроение», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Как подчеркнули в пресс-службе, артисты не будут мешать проходу людей, так как площадки выбраны с учётом пассажиропотока. Кроме того, места для выступлений хорошо просматриваются с камер видеонаблюдения. За порядком будут следить сотрудники службы безопасности метрополитена.

«Исполнителей не ограничивают в музыкальных стилях и выборе репертуара. Единственное требование — тексты песен не должны быть оскорбительными», — добавили в пресс-службе метро.