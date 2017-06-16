Павильоны парка "Зарядье" будут готовы к августу
16.06.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительные работы в павильонах будущего парка «Зарядье» планируется завершить к августу этого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«После этого в течение месяца будут закончены пусконаладочные работы. Уже начался монтаж медийного оборудования в медиацентре. Здесь строители завершили обшивку медиахолла отделочными панелями», — рассказал заммэра.
Также на 30 процентов выполнены работы по укладке полимерного покрытия пола в подземном паркинге, расположенном под территорией парка.
«Продолжаются отделочные и инженерные работы в зданиях кафе, ресторана и в ледяной пещере», — добавил Марат Хуснуллин.
Ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. В настоящее время заканчивается формирование четырех природных зон парка и строительство парящего моста, стеклянной коры и других объектов. Также начались работы по благоустройству: например, здесь будет использована инновационная система мощения, благодаря которой пешеходные дорожки органично впишутся в ландшафт. Гранитные плиты будут чередоваться с газоном, который укрепят специальной георешёткой. Она сформирует единую прочную структуру, способную выдерживать большие нагрузки.
Открытие «Зарядья» запланировано на осень 2017 года. Несколько дней назад был демонтирован забор, огораживающий эту территорию более десяти лет.
«После этого в течение месяца будут закончены пусконаладочные работы. Уже начался монтаж медийного оборудования в медиацентре. Здесь строители завершили обшивку медиахолла отделочными панелями», — рассказал заммэра.
Также на 30 процентов выполнены работы по укладке полимерного покрытия пола в подземном паркинге, расположенном под территорией парка.
«Продолжаются отделочные и инженерные работы в зданиях кафе, ресторана и в ледяной пещере», — добавил Марат Хуснуллин.
Ландшафтный парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. В настоящее время заканчивается формирование четырех природных зон парка и строительство парящего моста, стеклянной коры и других объектов. Также начались работы по благоустройству: например, здесь будет использована инновационная система мощения, благодаря которой пешеходные дорожки органично впишутся в ландшафт. Гранитные плиты будут чередоваться с газоном, который укрепят специальной георешёткой. Она сформирует единую прочную структуру, способную выдерживать большие нагрузки.
Открытие «Зарядья» запланировано на осень 2017 года. Несколько дней назад был демонтирован забор, огораживающий эту территорию более десяти лет.