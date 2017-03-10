ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском международном доме музыки 13 марта состоится концерт «Рахманинов. Гений русской музыки». Третий фортепианный концерт (1909), который считается вершиной творчества Рахманинова, и Первую симфонию (1895) исполнит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Вечер завершит серию концертов, посвящённую композитору.

История Первой симфонии драматична. Премьера её была провальной. Критики в один голос ругали молодого автора, и лишь единицы признавали его выдающийся талант. Только спустя много лет стали понятны достоинства сложной партитуры этого произведения.

Солиста оркестра «Новая Россия» Алексея Володина (фортепиано) критики ставят в один ряд с великими пианистами прошлого. Его манеру нередко сравнивают с рахманиновской. Сам музыкант не раз признавался, что стремится сосредоточиться на убедительной трактовке материала.

Оркестр «Новая Россия» относительно молод, не так давно он отметил своё 25-летие, но уже имеет солидную гастрольную историю. С 2002 года, когда коллектив возглавил Юрий Башмет, под руководством своего главного дирижёра музыканты дали более 750 концертов в России и за рубежом, участвовали во многих фестивалях.

На этот раз дирижировать будет Константин Чудовский.