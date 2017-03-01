Первый концерт Чайковского прозвучит в стенах МГК 2 марта
01.03.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выдающаяся пианистка современности, профессор Московской консерватории Элисо Вирсаладзе играет знаменитый Первый концерт Чайковского.
«В её искусстве незыблемо царит закон гармонии, —отмечают критики. —Почти в каждой трактовке достигается тонкое равновесие ума и чувства».
В репертуаре Вирсаладзе – сочинения западноевропейских композиторов XVIII – XIX вв. (Бах, Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман, Лист, Шопен, Брамс), произведения Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Равеля, Прокофьева и Шостаковича.
«Чем дольше я играю на рояле, чем ближе узнаю этот инструмент, тем больше раскрываются передо мной его поистине неисчерпаемые возможности. Сколько же ещё тут можно и нужно сделать...», —признается Элисо Вирсаладзе.
Народная артистка Грузинской ССР (1971), Народная артистка СССР (1989), лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1983), Государственной премии Российской Федерации (2000). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), ЭлисоВирсаладзе тесно связана в своей творческой судьбе с Московской консерваторией. Ещё будучи аспиранткой в классе Я. Зака, она с 1967 года преподаёт в альма-матер: сначала как ассистент у Л.Н. Оборина (до 1970), затем Я.И. Зака (1970 – 1971). С 1971 ведёт собственный класс, с 1977 — доцент, с 1993 — профессор. В 1995-2011 также преподавала в Мюнхенской Высшей школе музыки и театра. С 2010 — профессор ScuoladimusicadiFiesole (Италия). Пианистка даёт мастер-классы во многих странах мира.
В числе её учеников — лауреаты крупнейших международных конкурсов Б. Березовский, Е. Воскресенская, В. Броневецкий, Я. Кацнельсон, А. Володин, Д. Каприн, М. Коломийцева, А. Осминин, Л. Акопова, М. Нахапетов, Т. Черничка, О. Мачератини, Э. Миркасимова и другие.
Также в концерте прозвучит последняя симфония №41 Моцарта в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина.
«В её искусстве незыблемо царит закон гармонии, —отмечают критики. —Почти в каждой трактовке достигается тонкое равновесие ума и чувства».
В репертуаре Вирсаладзе – сочинения западноевропейских композиторов XVIII – XIX вв. (Бах, Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шуберт, Шуман, Лист, Шопен, Брамс), произведения Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Равеля, Прокофьева и Шостаковича.
«Чем дольше я играю на рояле, чем ближе узнаю этот инструмент, тем больше раскрываются передо мной его поистине неисчерпаемые возможности. Сколько же ещё тут можно и нужно сделать...», —признается Элисо Вирсаладзе.
Народная артистка Грузинской ССР (1971), Народная артистка СССР (1989), лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1983), Государственной премии Российской Федерации (2000). Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), ЭлисоВирсаладзе тесно связана в своей творческой судьбе с Московской консерваторией. Ещё будучи аспиранткой в классе Я. Зака, она с 1967 года преподаёт в альма-матер: сначала как ассистент у Л.Н. Оборина (до 1970), затем Я.И. Зака (1970 – 1971). С 1971 ведёт собственный класс, с 1977 — доцент, с 1993 — профессор. В 1995-2011 также преподавала в Мюнхенской Высшей школе музыки и театра. С 2010 — профессор ScuoladimusicadiFiesole (Италия). Пианистка даёт мастер-классы во многих странах мира.
В числе её учеников — лауреаты крупнейших международных конкурсов Б. Березовский, Е. Воскресенская, В. Броневецкий, Я. Кацнельсон, А. Володин, Д. Каприн, М. Коломийцева, А. Осминин, Л. Акопова, М. Нахапетов, Т. Черничка, О. Мачератини, Э. Миркасимова и другие.
Также в концерте прозвучит последняя симфония №41 Моцарта в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина.