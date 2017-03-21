Петербургская консерватория приглашает на концерты в апреле
21.03.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургская консерватория приглашает петербуржцев и гостей города на апрельские концерты.
Концертный зал Консерватории (Улица Глинки 2, вход с набережной реки Мойки)
3 апреля в 19 часов в рамках «Традиций исполнительства» состоится концерт студентов и выпускников Консерватории. Звучание струнных народных инструментов получит новое преломление в произведениях современных российских композиторов как старшего, так и молодого поколений.
5 апреля в 19 часов «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории» представят студенты класса сольного пения заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания Ларисы Александровны Тедтоевой. В программе - жемчужины вокальной музыки русских и зарубежных композиторов разных эпох.
7 апреля в 19 часов на сцене Концертного зала консерватории выступит камерный дуэт Елены Миндлиной (сопрано) и Ивана Александрова (фортепиано) с яркой и разнообразной программой. Прозвучат как произведения, знакомые широкому кругу слушателей, так и страницы творчества редко исполняемых композиторов.
9 апреля в 15 часов состоится пятая, заключительная встреча концертного абонемента для семейного слушания «Музыкальные посвящения», приуроченная к 225-летию со дня рождения Дж. Россини. В исполнении студентов Санкт-Петербургской консерватории и учащихся Средней специальной музыкальной школы прозвучат шедевры оперной классики.
10 апреля в 19 часов пройдёт вечер камерной музыки «Четыре трио», который озвучит четыре вехи развития музыкальной истории – на пути от раннего классицизма к первой трети XX века, с его калейдоскопом художественных направлений. Концерт посвящён 70-летию со дня рождения профессора кафедры камерного ансамбля (фортепиано, флейта) Ивана Дмитриевича Михайлова.
17 апреля в 19 часов студенты кафедры ударных инструментов представят обзор музыки для ударных инструментов. В программе – крупнейшие фигуры – «законодатели мод» XX века, а также молодые композиторы России и зарубежья.
19 апреля в 19 часов в рамках серии «Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства» состоится юбилейный вечер народной артистки России Ольги Дмитриевны Кондиной, на котором выступят студенты её класса. В концерте прозвучат ярчайшие оперные арии и романсы.
27 апреля в 19 часов на сцене Зала Консерватории ученики и выпускники профессора А. П. Никитина (1931-2017) отдадут дань памяти своему Учителю.
Концерты Консерватории на других площадках Санкт-Петербурга
6 апреля в 16 часов в Галерее STEINWAY PIANO GALLERY ST. PETERSBURG (улица Восстания дом 42 а, литера А) выступит заслуженный артист России, декан фортепианного факультета Леонид Михайлович Зайчик и его ученики. Также в программе вечера - мастер-классы для юных пианистов.
12 апреля в 19 часов на сцене Союза Композиторов (ул. Большая Морская, 45) слово будет предоставлено молодому поколению Петербургской композиторской школы - студентам, аспирантам и выпускникам Консерватории.
Концерты Консерватории в Мариинском театре-2
13 апреля в 19 часов в рамках абонементного цикла «Три поколения Санкт-Петербургской консерватории» состоится вечер камерной музыки. Вектор встречи – музыка Испании и Аргентины. На сцену зала Мусоргского выйдут студенты и профессора Санкт-Петербургской консерватории, а также учащиеся Средней специальной музыкальной школы, чтобы исполнить ансамблевую музыку в ритме танго.
18 апреля в 19 часов «Петербургская вокальная школа» приглашает на концерт класса заслуженного деятеля искусств, заслуженной артистки России, профессора кафедры сольного пения Тамары Дмитриевны Новиченко – прославленного вокального педагога, воспитавшего целую плеяду певцов. Среди её знаменитых учениц - Анна Нетребко, Вероника Джиоева, Галина Шойдагбаева и многие другие. Вечер вокальной музыки состоится в Зале Мусоргского.
21 апреля в 19 часов в Зале Прокофьева пройдёт яркая встреча из серии «Образы русского фольклора». Самобытные русские напевы прозвучат в обработках для ансамблей народных инструментов в программе «От дуэта до октета». В концерте принимают участие студенты и профессора Консерватории, а также учащиеся Специальной средней музыкальной школы.
Концертный зал Консерватории (Улица Глинки 2, вход с набережной реки Мойки)
3 апреля в 19 часов в рамках «Традиций исполнительства» состоится концерт студентов и выпускников Консерватории. Звучание струнных народных инструментов получит новое преломление в произведениях современных российских композиторов как старшего, так и молодого поколений.
5 апреля в 19 часов «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории» представят студенты класса сольного пения заслуженной артистки России, народной артистки Республики Северная Осетия-Алания Ларисы Александровны Тедтоевой. В программе - жемчужины вокальной музыки русских и зарубежных композиторов разных эпох.
7 апреля в 19 часов на сцене Концертного зала консерватории выступит камерный дуэт Елены Миндлиной (сопрано) и Ивана Александрова (фортепиано) с яркой и разнообразной программой. Прозвучат как произведения, знакомые широкому кругу слушателей, так и страницы творчества редко исполняемых композиторов.
9 апреля в 15 часов состоится пятая, заключительная встреча концертного абонемента для семейного слушания «Музыкальные посвящения», приуроченная к 225-летию со дня рождения Дж. Россини. В исполнении студентов Санкт-Петербургской консерватории и учащихся Средней специальной музыкальной школы прозвучат шедевры оперной классики.
10 апреля в 19 часов пройдёт вечер камерной музыки «Четыре трио», который озвучит четыре вехи развития музыкальной истории – на пути от раннего классицизма к первой трети XX века, с его калейдоскопом художественных направлений. Концерт посвящён 70-летию со дня рождения профессора кафедры камерного ансамбля (фортепиано, флейта) Ивана Дмитриевича Михайлова.
17 апреля в 19 часов студенты кафедры ударных инструментов представят обзор музыки для ударных инструментов. В программе – крупнейшие фигуры – «законодатели мод» XX века, а также молодые композиторы России и зарубежья.
19 апреля в 19 часов в рамках серии «Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства» состоится юбилейный вечер народной артистки России Ольги Дмитриевны Кондиной, на котором выступят студенты её класса. В концерте прозвучат ярчайшие оперные арии и романсы.
27 апреля в 19 часов на сцене Зала Консерватории ученики и выпускники профессора А. П. Никитина (1931-2017) отдадут дань памяти своему Учителю.
Концерты Консерватории на других площадках Санкт-Петербурга
6 апреля в 16 часов в Галерее STEINWAY PIANO GALLERY ST. PETERSBURG (улица Восстания дом 42 а, литера А) выступит заслуженный артист России, декан фортепианного факультета Леонид Михайлович Зайчик и его ученики. Также в программе вечера - мастер-классы для юных пианистов.
12 апреля в 19 часов на сцене Союза Композиторов (ул. Большая Морская, 45) слово будет предоставлено молодому поколению Петербургской композиторской школы - студентам, аспирантам и выпускникам Консерватории.
Концерты Консерватории в Мариинском театре-2
13 апреля в 19 часов в рамках абонементного цикла «Три поколения Санкт-Петербургской консерватории» состоится вечер камерной музыки. Вектор встречи – музыка Испании и Аргентины. На сцену зала Мусоргского выйдут студенты и профессора Санкт-Петербургской консерватории, а также учащиеся Средней специальной музыкальной школы, чтобы исполнить ансамблевую музыку в ритме танго.
18 апреля в 19 часов «Петербургская вокальная школа» приглашает на концерт класса заслуженного деятеля искусств, заслуженной артистки России, профессора кафедры сольного пения Тамары Дмитриевны Новиченко – прославленного вокального педагога, воспитавшего целую плеяду певцов. Среди её знаменитых учениц - Анна Нетребко, Вероника Джиоева, Галина Шойдагбаева и многие другие. Вечер вокальной музыки состоится в Зале Мусоргского.
21 апреля в 19 часов в Зале Прокофьева пройдёт яркая встреча из серии «Образы русского фольклора». Самобытные русские напевы прозвучат в обработках для ансамблей народных инструментов в программе «От дуэта до октета». В концерте принимают участие студенты и профессора Консерватории, а также учащиеся Специальной средней музыкальной школы.