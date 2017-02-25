ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля в Государственной филармонии Алтайского края (ул. Ползунова, 35) выступит симфонический оркестр под управлением дирижёра Дмитрия Лузина. Вместе с музыкантами на сцену выйдут пианист Олег Полянский и скрипач Глеб Шехтман. Они исполнят концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева и концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна.



В филармонии рассказывают, что Олег Полянский - известный пианист. Он начал музыкальную карьеру в средней специальной музыкальной школе имени Лысенко в Киеве. Параллельно с игрой на фортепиано обучался игре на виолончели. Профессиональное образование получил в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки) и аспирантуре Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. С 1993 года живёт в германском Кёльне. Доцент по классу специального фортепиано в Высшей музыкальной школе. Глеб Шехтман учится у заслуженного работника культуры России Олега Абрина в барнаульской детской музыкальной школе №1 имени Александра Глазунова.