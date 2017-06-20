Пианист Вениамин Коробов выступит с сольным концертом в МГК
20.06.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 июня в Рахманиновском зале состоится сольный концерт известного пианиста, заслуженного артиста России, профессора Вениамина Коробова. Фортепианный вечер подарит слушателям возможность погрузиться в атмосферу, полную живых красок и ярких образов, ощутить посредством музыки незримую связь между французской и русской культурой. В исполнении Вениамина Коробова прозвучат сочинения Дебюсси и Прокофьева.
Вениамин Коробов с 1976 года работает на межфакультетской кафедре фортепиано Московской консерватории. В фортепианном классе Коробова обучались многие лауреаты международных и отечественных конкурсов, студенты успешно выступают в открытых кафедральных концертах в залах Московской консерватории, а также в творческих конкурсах, проводимых кафедрой.
Ведущий консультант Международного Благотворительного фонда В. Спивакова. Постоянно преподаёт на мастер-классах в России и за рубежом, в том числе в рамках программ Международного благотворительного фонда В. Спивакова и Международного фонда помощи юным пианистам В. Крайнева. В течение ряда лет является председателем и членом жюри многочисленных отечественных и международных конкурсов детского и юношеского музыкального творчества.
Принимает участие в организации и проведении различных музыкальных фестивалей в России. Выполнял обязанности ответственного секретаря Оргкомитета Российско-польского фестиваля (Москва, 1997), заместителя председателя Оргкомитета Российского фестиваля молодых музыкантов "Русская исполнительская школа ХХI века" (Москва, 1999) и других.
Вениамин Коробов с 1976 года работает на межфакультетской кафедре фортепиано Московской консерватории. В фортепианном классе Коробова обучались многие лауреаты международных и отечественных конкурсов, студенты успешно выступают в открытых кафедральных концертах в залах Московской консерватории, а также в творческих конкурсах, проводимых кафедрой.
Ведущий консультант Международного Благотворительного фонда В. Спивакова. Постоянно преподаёт на мастер-классах в России и за рубежом, в том числе в рамках программ Международного благотворительного фонда В. Спивакова и Международного фонда помощи юным пианистам В. Крайнева. В течение ряда лет является председателем и членом жюри многочисленных отечественных и международных конкурсов детского и юношеского музыкального творчества.
Принимает участие в организации и проведении различных музыкальных фестивалей в России. Выполнял обязанности ответственного секретаря Оргкомитета Российско-польского фестиваля (Москва, 1997), заместителя председателя Оргкомитета Российского фестиваля молодых музыкантов "Русская исполнительская школа ХХI века" (Москва, 1999) и других.