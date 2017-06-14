Плёс глазами современных передвижников покажут в Москве
14.06.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Зелёный шум», на которой собраны пейзажи воспетого Левитаном города Плёса (Ивановская область) и его окрестностей, откроется в выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина 16 июня. В экспозицию вошли более 60 полотен советских, российских и зарубежных художников, работающих в жанре реалистического пейзажа.
Выставка в Москве – часть большого «передвижного» проекта, подготовленного Плёсским музеем-заповедником. В 2017 году, помимо Москвы, проект будет представлен в городах центральной России – в Рязани, Рыбинске, Костроме, Иваново, Кинешме и в Ярославле.
Название проекта «Зелёный шум», по словам организаторов выставки, выбрано неслучайно. С 1999 по 2009 годы в Плёсе проходила Межрегиональная выставка современной пейзажной живописи «Зелёный шум» (от Москвы до Северного Кавказа, от Санкт-Петербурга до Западной Сибири).
Выставка в Москве – часть большого «передвижного» проекта, подготовленного Плёсским музеем-заповедником. В 2017 году, помимо Москвы, проект будет представлен в городах центральной России – в Рязани, Рыбинске, Костроме, Иваново, Кинешме и в Ярославле.
Название проекта «Зелёный шум», по словам организаторов выставки, выбрано неслучайно. С 1999 по 2009 годы в Плёсе проходила Межрегиональная выставка современной пейзажной живописи «Зелёный шум» (от Москвы до Северного Кавказа, от Санкт-Петербурга до Западной Сибири).